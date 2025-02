Milett Figueroa 'estalla' en vivo y pide que dejen de mencionar a Marcelo Tinelli: "Ya suéltalo"

Desde que Milett Figueroa debutó como conductora de "América Hoy", su relación con Marcelo Tinelli ha sido el centro de las conversaciones en el programa. Sin embargo, la modelo ya se cansó de que la interroguen sobre su romance y en plena transmisión en vivo pidió que dejen de mencionarlo.

Durante la última edición de "América Hoy", los conductores discutían sobre la confianza en las relaciones de pareja, cuando Janet Barboza no perdió la oportunidad de meter a Marcelo Tinelli en la conversación.

"Entonces, tú Milett, ¿confías a ciegas en Marcelo?" , preguntó Janet, generando expectativa en el set. La modelo, visiblemente incómoda, respondió con firmeza : "No a ciegas. Para estar con una pareja tienes que conocer y saber que esa persona no te haría eso".

El psicólogo invitado en el programa respaldó sus palabras, señalando que la desconfianza excesiva no es saludable en una relación.

"Sí, no es una relación sana y eso te va a enfermar. Estar pendiente de la ubicación..." , explicó el especialista.

Pero cuando el tema seguía girando en torno a Marcelo Tinelli, Milett explotó y pidió que lo suelten de una vez.

La actitud de la modelo se debería a que Janet Barboza y Giselo habían estado mencionando constantemente al conductor argentino y haciendo referencias a su relación con Milett.

Aunque la modelo dejó clara su postura, Janet Barboza quiso seguir el tema y hasta propuso llamarlo en vivo.

"Uno tiene que preguntar, de repente podemos hacer una llamadita, le podríamos escribir", dijo Janet con picardía. Sin embargo, Milett, sin perder la paciencia, le dejó una contundente respuesta. "Yo, para estar con una pareja, tengo que confiar en él. No ciegamente, porque no se confía ciegamente en nadie, pero está para disfrutar una relación, no para poner tus toxicidades", sentenció la modelo.