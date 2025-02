Influencer Zully genera polémica por amenazar con 'funar' en TikTok a un policía

La tiktoker Zully está envuelta en una nueva polémica, ya que hace unas horas se viralizó un video donde se le escucha amenazar a un policía, indicándole que lo va a "funar" en TikTok. El hecho generó opiniones divididas en redes sociales.

En el video que circula en TikTok, se puede apreciar a la influencer acompañada de varios amigos tras el robo de su celular. Todo parece indicar que los jóvenes habían pedido ayuda al policía para ubicar el dispositivo móvil y poner la denuncia correspondiente.

Sin embargo, mientras el streamer Diealis hablaba con el oficial, Zully se acercó a ellos para indicarle al policía que lo iba a funar en TikTok. "Igual lo voy a funar por un TikTok", le dijo la influencer al agente.

El efectivo policial hizo caso omiso al comentario de la tiktoker y continuó hablando con Diealis, indicándole que los jóvenes debían acudir a la comisaría para hacer la denuncia. El hecho generó gran controversia en redes sociales, donde algunos estaban a favor y otros en contra de la reacción de Zully.

"Fácilmente me uniría a la crítica contra Zully, pero en realidad la PNP hace rato que perdió su imagen", "Zully no tiene autocontrol, su mamá le dio mucha libertad", "¿Quién es esa malcriada?", "Para eso toma, para que se ponga así", "No se entiende lo último que dijo, pero se ve que la rumba estuvo buena", indicaron.