El 'colágeno' de Maryjane reveló cómo la ampayó con Greg Michel: "Se me cayó el mundo de golpe"

La joven Maryjane Ramírez reveló en una entrevista ayer, que sí había tenido un pareja formal con Marcos Balcázar, un joven de 22 años. Ahora, este influencer llegó hoy al programa de Magaly Medina para contar la decepción que se llevó en su relación.

Marcos Balcázar, conocido como 'Pit', es un joven tiktoker de de 22 años y reveló que Maryjane Ramírez le habría pagado mal tras su corta relación. El chico contó que él hace eventos con influencers y conoció a la modelo como anfitriona. Según cuenta, la primera vez que la conoció se besaron e intentó comunicarse con ella después, pero a los días se fue de viaje con Greg Michel.

A mediados de noviembre se volvieron a ver y empezaron a conocerse, pero la oficialización fue el mismo 24 de diciembre. El joven contó que la ex de Greg la celó con Marina Gold cuando realizaron un trabajo juntos y que la habría insultado. También reveló que en una ocasión, ella le confesó que salió con un hombre mayor, muy aparte del empresario Carlos Calvo.

"Me confiesa que había salido con una persona de edad, que su esposa le ampayó. Salía con ese señor cuando estaba conmigo. Me mostré compresivo y la perdoné. Lo disimula tan bien, que guau... iba a esos lugares, se costeaba almuerzos, cenas..." , cuenta el joven.

En otro momento, reveló que Maryjane Ramírez sí le pidió dinero para poder pagar unas cuentas en Larcomar, ya que supuestamente su expareja le habría pagado con dinero falso y mostro las transferencias.

En su momento, Marcos Balcázar contó le había perdonado y entendido por los problemas de su infancia que había sufrido, pero todo terminó cuando la vio cenando con su expareja Greg Michel. El joven cuenta que ella le había compartido su ubicación porque tenía algunas sospechas por su actitud rara, pero quiso sorprenderla llevando detalles y la encontré con el belga.

"Yo la veo que está con su ex, cenando bien contenta con vino y comiendo con él, le tomé una foto se la mande y le dije 'terminamos' (...) Lo que sospechaba era realidad, subí técnicamente llorando porque sí me dolió, se me cayó el mundo de golpe. Le había contado mis traumas y todos los temas que sufrí, era algo que no podía creer, que estaba con quien era supuestamente su maltratador", revela.