Greg Michel responde a denuncias de agresión en su contra de parte de su pareja: "denuncia sentada"

Al parecer un nuevo caso de violencia contra la mujer se ha hecho público el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv La Firme' y es que una jovencita de tan solo 19 años llamada Maryjane Ramírez quien hasta hace unos días era pareja de Greg Michel salió con pruebas a acusar al deportista.

La modelo aseveró que Michel la había violentado no solo física sino también psicológicamente e incluso la amenazaba con que si decía alguna palabra iba a interferir en su sueño de ser Miss Perú.

Greg Michel publica historia en sus redes

Tras estas acusaciones Greg decidió no callar y publicó una historia en sus redes sociales confirmando que está tomando acciones en contra de Ramírez tras las declaraciones brindadas en el programa de espectáculos.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en la que Greg es acusado de violencia ya que tiene un largo historial de ex parejas que han salido al frente para contar el calvario que habría vivido con el deportista.

No se sabe si Michel ha presentado sus pruebas al programa de Magaly Medina para confrontar la versión de Maryjane quien mostró audios y chats confirmando el abuso del deportista.

Tanto Michel como Ramírez han tomado acciones legales el uno contra el otro para proteger su imagen y versión de los hechos, es probable que el día de hoy se sepa la historia contada por el modelo quien está decidido a 'desenmascarar' a su ex pareja.

Maryjane Ramírez visito el set de la 'Urraca' acompañada de su abogada en donde confesó que ya había denunciado el año pasado a Greg, sin embargo, aparentemente por temor decidió retirar la denuncia.

"Yo tenía mucho miedo, incluso no quería salir a hablar porque amenazó a mis padres, me amenazó a mí y temo lo que me pueda llegar a hacer" , dijo la modelo bastante preocupada.

Incluso, afirmó que el deportista la había amenazado con interferir en su sueño de convertirse en Miss Perú por lo que Maryjane se sentía atada de manos para confesar el maltrato físico y psicológico que venía atravesando.

Ramírez también reveló que tuvo que soportar humillaciones, infidelidades, golpes e insultos por parte de Michel. Cabe resaltar que ambos se hicieron pareja cuando la modelo apenas tenía 17 años.

Por otro lado, la madre de la agraviada Mónica Fosanato fue quien mostró la pruebas del maltrato al que era sometida su hija en repetidas oportunidades.

"De ahí empezaron todos sus problemas. Con 17 años él se la lleva a Lima. Nunca lo he conocido, no he conversado con él hasta hace una semana y media. Mi hija siempre me llama por teléfono diciendo: 'Greg me pega, me bota, me cachetea, le tira puñetes", contó la madre de la joven.