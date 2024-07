Tefi Valenzuela reveló que sufrió tras su ruptura amorosa con George Forsyth ¿Por qué terminaron?

En una reciente entrevista, Tefi Valenzuela reveló detalles inéditos sobre su vida privada. En ese sentido, se sinceró al contar que sufrió mucho tras su ruptura amorosa con George Forsyth. Cabe resaltar que es polémico romance habría terminado por una infidelidad de parte del exfutbolista, lo cual afectó en gran medida a la modelo.

Dejando de lado su relación con Guty Carrera, la exchica reality Tefi Valenzuela recordó su dolorosa experiencia amorosa con el exfutbolista George Forsyth. Y es que la cantante detalló que el exalcalde le fue infiel, lo cual le afectó profundamente, pues fue luego de haber perdido un bebé. Todo ello, llevó a que terminara su relación de manera definitiva.

"Estaba como embelesada. Ahora, si me enamoro, lo tomo muy tranquila porque me valoro mucho, no le hago nada a nadie, soy superentregada, me merezco a alguien que me quiera. Ya no me duele tanto una ruptura como antes. Creo que en la vida nunca lloré tanto como cuando lo que me pasó a George", reveló la cantante.