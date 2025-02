Jossmery Toledo revela que fue ACOSADA por un coronel de la PNP: "Me quiso dar un beso"

Jossmery Toledo confesó que vivió una terrible experiencia mientras formaba parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). La modelo reveló que fue acosada por un coronel, pero decidió no denunciarlo por un fuerte motivo.

Jossmery Toledo sufrió acoso en la PNP

La exnovia de Paolo Hurtado estuvo presente en un stream del creador de contenido Diealis y, en cierto momento de la conversación, contó que el hecho ocurrió en una de las oficinas del alto mando de la PNP.

Según Jossmery, había solicitado un cambio y, al momento de ir a recoger la resolución, el coronel intentó sobrepasarse con ella, tomándola por la cintura e intentando besarla sin su consentimiento.

"Me tenía que dar la resolución y yo fui a su oficina uniformada a recoger (el documento). A la hora de despedirme, le doy la mano y me agarra de aquí (señala la cintura). Me agarró de la cintura y me quiso dar un beso", dijo en un inicio, dejando en shock a todos en el estudio.

Toledo contó que, por un momento, llegó a temer que el coronel pudiera violarla, por lo que empezó a maquinar respuestas para evitarlo. Incluso confesó haberle dicho que era lesbiana y, con ello, su superior la dejó tranquila.

Además, dijo que decidió no denunciarlo, ya que no tenía pruebas y los suboficiales no pueden quejarse sin un respaldo, pues pueden terminar presos por difamación o calumnia.

"Lamentablemente, los suboficiales no podemos quejarnos de esa manera porque no nos van a creer. Si yo me quejaba, me mandaban a Puno o algún lugar más lejano", concluyó.

Jossmery confiesa que fue acosada por un coronel de la PNP. pic.twitter.com/Dt2YtyZO51 — Luis Vasquez (@lumivacu) February 6, 2025

El viaje de Jossmery a Dubái

La ex pareja de Paolo Hurtado llegó al set de América Hoy y explicó que para llegar a Dubái es necesario hacer una travesía muy larga y que hay varias rutas, pero ella decidió salir de Perú hacia Sao Paulo, luego hizo conexión con otro vuelo a Frankfurt, y finalmente llegó a Dubái.

La modelo reveló que estuvo viajando durante dos días y el regreso fue similar, por lo que el pasaje ida y vuelta le costó $1938 (7492.50 soles aproximadamente).

Durante su estadía en Dubái, estuvo alojada en el exclusivo Hotel Internacional Dubái, donde pagó 6000 dirhams (6000 soles aproximadamente), lo cual le incluía desayuno y almuerzo durante una semana.

Además, visitó una mezquita donde, pese a que el ingreso es libre, tuvo que pagar 450 soles por el tour. Sin embargo, contó que tuvo una mala experiencia ya que la estafaron vendiéndole una burka por 1500 soles.

Al final de la intervención, Jossmery Toledo reveló que el costo total de su viaje fue de aproximadamente 15,592 soles , un precio que podría variar de acuerdo a las exigencias de cada viajero.

De esta forma, Jossmery Toledo lamentó que muchos casos similares queden impunes debido a la falta de pruebas y el temor a represalias. Su testimonio expone las dificultades que enfrentan las víctimas de acoso dentro de instituciones jerárquicas, donde denunciar puede traer consecuencias negativas para sus carreras.