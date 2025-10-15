Silvia Cornejo le restó importancia al ampay de su esposo y lanzó indirecta en redes: "Hablan sin razón"

El programa "Magaly TV: La Firme" volvió a colocar a Jean Paul Gabuteau, esposo de la exmiss Perú Silvia Cornejo, en el centro de la polémica. En su última emisión, el espacio de Magaly Medina difundió imágenes del empresario ingresando a un conocido hotel de Lima cerca de las 10 de la noche y saliendo alrededor de las 2 de la madrugada, reavivando los rumores de una posible crisis con la conductora de televisión.

Silvia Cornejo responde tras la difusión del ampay

Horas antes de la emisión del informe en "Magaly TV: La Firme", Silvia Cornejo decidió pronunciarse en redes sociales. Aunque evitó referirse directamente al video difundido por el programa, la exreina de belleza publicó un clip cantando una canción que parecía responder a los rumores.

"Pinche gente culera que hablan y sin razón. Inhalo y exhalo y saco lo malo. Y a los que me critican, ja, ja. Neta, dan risa", se le escucha decir en el video, dejando claro que opta por restarle importancia a las críticas y comentarios que giran en torno a su relación.

Esta reacción ha sido interpretada por muchos como una manera de demostrar serenidad frente a un nuevo escándalo mediático. No obstante, algunos seguidores cuestionaron si la publicación fue una indirecta hacia su pareja o hacia quienes difunden los rumores.

Las imágenes que reavivaron la polémica

Durante la emisión de ayer en el programa, se mostró a Jean Paul Gabuteau entrando al hotel pasada las 10 p.m. y permaneciendo allí hasta aproximadamente las 2 a.m. La grabación evidencia que el empresario acudió al lugar tras asistir a un reencuentro de promoción, donde también estuvo presente su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez.

"¿Qué hace entrando a un hotel en la noche y saliendo de madrugada?", cuestionó Magaly Medina mientras presentaba las imágenes.

Este no sería el primer escándalo que involucra a Gabuteau. La pareja ha vivido crisis previas, en las que el empresario fue captado en varias ocasiones junto a Analía, lo que generó tensiones en su relación con Silvia Cornejo.

Curiosamente, el mismo día del nuevo ampay, Jean Paul asistió por la tarde a la primera comunión de su hija con Analía, mientras que por la noche coincidió en el reencuentro de promoción. Silvia Cornejo, por su parte, se encontraba en otro local de Miraflores celebrando con amigas, entre ellas la conductora Maju Mantilla.

La relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau ha enfrentado varios altibajos, y este nuevo ampay vuelve a ponerlos en el ojo público. Aunque la exmiss Perú intenta mostrarse tranquila y restar importancia a los comentarios, las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina han vuelto a encender las dudas sobre la estabilidad del matrimonio.