Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel de madrugada tras peculiar reencuentro con su ex

El programa "Magaly TV: La Firme" volvió a poner en el centro de atención a Jean Paul Gabuteau, actual pareja de la exmiss Perú Silvia Cornejo, tras difundirse imágenes exclusivas del empresario ingresando a un conocido hotel de Lima a altas horas de la noche. El material audiovisual ha desatado especulaciones sobre una posible infidelidad.

Ampay nocturno y viejos rumores resurgen

En la reciente emisión del programa, se mostró a Jean Paul Gabuteau entrando al hotel pasada las 10 p.m. y permaneciendo allí hasta aproximadamente las 2 a.m. La grabación evidencia que el empresario acudió al lugar tras asistir a un reencuentro de promoción, donde también estuvo presente su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez.

"¿Qué hace entrando a un hotel en la noche y saliendo de madrugada?", cuestionó Magaly Medina mientras presentaba las imágenes.

Este no sería el primer escándalo que involucra a Gabuteau. La pareja ha vivido crisis previas, en las que el empresario fue captado en varias ocasiones junto a Analía, lo que generó tensiones en su relación con Silvia Cornejo.

Curiosamente, el mismo día del nuevo ampay, Jean Paul asistió por la tarde a la primera comunión de su hija con Analía, mientras que por la noche coincidió en el reencuentro de promoción. Silvia Cornejo, por su parte, se encontraba en otro local de Miraflores celebrando con amigas, entre ellas la conductora Maju Mantilla.

Silvia Cornejo responde tras la difusión del ampay

Horas antes de la emisión del informe en "Magaly TV: La Firme", Silvia Cornejo decidió pronunciarse en redes sociales. Aunque evitó referirse directamente al video difundido por el programa, la exreina de belleza publicó un clip cantando una canción que parecía responder a los rumores.

"Pinche gente culera que habla y sin razón. Inhalo y exhalo y saco lo malo. Y a los que me critican, ja, ja. Neta, dan risa", se le escucha decir en el video, dejando claro que opta por restarle importancia a las críticas y comentarios que giran en torno a su relación.

Esta reacción ha sido interpretada por muchos como una manera de demostrar serenidad frente a un nuevo escándalo mediático. No obstante, algunos seguidores cuestionaron si la publicación fue una indirecta hacia su pareja o hacia quienes difunden los rumores.

El reciente ampay de Jean Paul Gabuteau ha vuelto a colocar en el centro de la polémica a su relación con Silvia Cornejo. Aunque la exmiss intenta mantener la calma y mostrarse indiferente ante los rumores, las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme han reabierto las dudas sobre la estabilidad de su matrimonio.