Patricio Parodi: ¿Quién es Isabel Indacochea, la joven de 19 años que fue captada besándolo?

Patricio Parodi fue captado en una discoteca de Lima besando a una misteriosa jovencita. Las imágenes no solo confirmaron que el 'Pato' está disfrutando de su soltería, sino que también destaparon la identidad de su nueva compañía: Isabel Indacochea, una joven de apenas 19 años.

¿Quién es la chica que fue ampayada con Patricio Parodi?

El capitán de "Esto es Guerra", Patricio Parodi, vuelve a dar que hablar en la farándula. Esta vez, no por un reto de competencia ni por sus peleas en el set, sino por un ampay que lo muestra besando apasionadamente a una misteriosa jovencita en una discoteca limeña.

El ampay que destapó todo. Según "Magaly TV La Firme", el modelo fue captado disfrutando de su soltería junto a Isabel Indacochea, una joven de apenas 19 años, mientras él ya tiene 31. La diferencia de edad ha generado debate en redes sociales, donde muchos no dejan de opinar sobre la nueva conquista del popular 'Pato'.

Las imágenes lo muestran sonriente, abrazando y besando a Isabel, confirmando que el guerrero ya pasó página de su historia con Rosángela Espinoza, con quien estuvo envuelto en varios rumores amorosos dentro del reality.

La jovencita, que recién acabó la secundaria en el 2023 según sus propias redes, se venía mostrando hasta hace poco en TikTok junto a su expareja Alonso. Sin embargo, esos clips fueron eliminados y ahora predominan sus apariciones junto a conocidos influencers.

De hecho, Isabel ya compartió transmisiones en Kick con el creador de contenido Piero Arenas, y en las últimas semanas también se dejó ver al lado de Patricio Parodi, lo que confirmaría la cercanía que hoy enciende las cámaras de la farándula.

La presencia de Isabel no pasó desapercibida en "Esto es Guerra". Según trascendió, Rosángela Espinoza habría mostrado incomodidad tras la difusión del ampay, lo que habría generado tensiones en el set. No es la primera vez que la 'Chica Selfie' y el 'Pato' protagonizan enfrentamientos frente a cámaras, pero ahora el motivo sería su nuevo romance.

¿Amor serio o simple diversión?

Aunque Patricio no se ha pronunciado directamente, sus gestos parecen hablar por él. El ampay deja claro que está disfrutando su soltería y que no teme mostrarse con Isabel. Sin embargo, muchos se preguntan si este romance recién iniciado será duradero o si se trata solo de un capítulo más en la agitada vida sentimental del guerrero.

Lo que sí está generando debate es la diferencia de edad. Algunos cibernautas se mostraron sorprendidos por los 12 años que le lleva el chico reality a la modelo, mientras otros lo defienden asegurando que ambos son adultos y tienen derecho a decidir sobre su relación.

En conclusión, con este nuevo ampay, Patricio Parodi vuelve a estar en el centro de los titulares. Su cercanía con Isabel Indacochea ha despertado intriga, críticas y hasta risas en el público, que ya lo sigue de cerca en cada paso. La joven modelo parece haber conquistado al capitán de los guerreros, y aunque aún no confirman nada, las imágenes hablan por sí solas.