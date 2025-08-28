Patricio Parodi responde a supuestos celos de Rosángela Espinoza tras su ampay: "No le hice nada"

Después de que Rosángela Espinoza lo encarara en vivo por sus salidas nocturnas y por no cumplir como capitán, Patricio Parodi se pronunció en "América Hoy" sobre los supuestos celos de la 'Chica Selfie'. Todo esto ocurrió tras el ampay del 'Pato' con una joven de 19 años.

Patricio Parodi aclara rumores de celos de Rosángela Espinoza

El set de "Esto es Guerra" vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el protagonismo lo tienen Rosángela Espinoza y Patricio Parodi, quienes no dudaron en lanzarse indirectas en pleno programa.

Todo esto se dio luego de que la popular 'Chica Selfie' reclamara a su capitán por sus constantes salidas nocturnas, las mismas que se hicieron más comentadas tras el reciente ampay del modelo con una joven de 19 años.

Rosángela le canta sus verdades. La tensión se desató luego de un juego donde el equipo no logró el punto esperado. Rosángela aprovechó el momento para criticar la labor de Parodi como capitán.

"¿Dónde está el capitán de los guerreros para que ponga orden? Porque solamente sale en las noches y yo prefiero, de verdad, que haya un capitán que ponga seriedad al caso", disparó Rosángela en vivo. "No metas temas personales, mis salidas. Yo puedo salir acá a Lima, tú estás viajando a otros países y nadie te dice absolutamente nada", le contestó Patricio.

El comentario encendió los rumores de que la modelo estaría celosa tras el ampay del 'Pato'. Consultado por las cámaras de "América Hoy", Patricio Parodi no esquivó las preguntas y dejó clara su posición.

"Yo sí, estoy soltero. Estoy tranquilo, estoy feliz", comenzó diciendo. Sobre los supuestos celos de Rosángela, aclaró: "(¿Ves tú a Rosángela celosa?) Yo no". Además, explicó que su vínculo con ella es amical y profesional: "(¿Con ella mantienes una bonita amistad?) Sí, por supuesto. Como que su papel del programa, pero creo que yo no mezclo nada de lo que pase dentro con lo que hay afuera".

Incluso bromeó al respecto del carácter de su compañera, asegurando que suele quejarse de todo. Finalmente, aseguró que no le hizo nada para que esté molesta.

"(La hemos visto un poquito fastidiada) Ya la conocemos. Seguro se ha golpeado, le duele el hombrito y por eso está de ese humor. Y seguro no almorzó, no le alcanzó el tiempo y también está de ese humor. No lo sé", dijo. Finalmente, cerró contundente: "(¿Tú no tienes nada que ver ahí?) No, que yo sepa, no. Yo no le he hecho nada".

Karen Dejo y Onelia Molina comentan sobre la actitud de Rosángela

Las palabras de ambos no pasaron desapercibidas para sus compañeros. Karen Dejo aseguró que el quiebre en la relación amical habría empezado tras el ampay de Patricio.

"Al principio lo amaba, le tenía cariño y de repente salieron unas imágenes y ella cambió totalmente su forma de ser. Ya lo quería destituir de su puesto de capitán, le daba la espalda, ya no le gustaba, él era el más feo del equipo", señaló la bailarina.

Por su lado, Onelia Molina, muy cercana al 'Pato', también dio su opinión. La participante de "Esto es Guerra" le aconsejó a la 'Chica Selfie' que se aleje de Patricio si no se siente tranquila.

"De repente, ver a 'Patito' con otra chica y que aquí ya no haya ese jugueteo que había antes. Han empezado a chocar, pelear. Creo que no soy nadie para darle consejos, pero bueno, si no está tranquila, que se aleje. Si ahí no es, ahí no es, amiga. Entonces, mira para otro lado", comentó.

En conclusión, el show de competencias vuelve a demostrar que los dramas fuera de la cancha pesan tanto como los juegos. Mientras Rosángela Espinoza pide más seriedad de su capitán, Patricio Parodi insiste en que todo está en calma y que no le debe nada a nadie. Por su parte, sus compañeros notan la incomodidad de 'Chica Selfie' e incluso Onelia le recomienda alejarse.