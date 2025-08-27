Ethel Pozo no aparece en el regreso de "América Hoy" y Janet Barboza revela: "La verdad es la siguiente"

El regreso del programa "América Hoy" estuvo lleno de expectativa y rumores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Ethel Pozo, una de las conductoras principales. Frente a las especulaciones, Janet Barboza decidió explicar en vivo el verdadero motivo.

Ethel Pozo se ausenta en regreso de "América Hoy "y Janet lo explica

La gran sorpresa en el set. El martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel había dicho que "América Hoy" no continuaría en la pantalla de América Televisión, pero el magazine reapareció al día siguiente. La sorpresa no solo fue verlo otra vez al aire, sino que Ethel Pozo no apareció junto a sus compañeros.

El viaje de la hija de Gisela tras el incidente con el canal encendió las redes sociales con comentarios de todo tipo. Ante tantas dudas, Janet Barboza tomó la palabra y aclaró lo sucedido.

"Ayer Ethel Pozo fue tendencia al igual que todos nosotros a través de Twitter: ¿Dónde está Ethel?, ¿se fugó?, ¿dejó a su madre sola?, ¿abandonó el barco? Dios mío, se especulan tantas cosas, pero la verdad es la siguiente", señaló la popular "Rulitos".

Luego, el programa presentó un informe que revelaba que la ausencia de Ethel ya estaba programada y no tenía nada que ver con las recientes polémicas.

El motivo real. La hija de Gisela Valcárcel viajó a España para acompañar a su hija mayor, quien comenzará sus estudios universitarios en ese país. En sus redes sociales, la conductora compartió mensajes cargados de emoción antes de partir.

"Aquí estamos, llegó el día. Por un lado, la universitaria, por otro lado mi esposo conteniendo emociones, porque nos vamos a España, donde Domecita va a empezar su carrera. Mi bebé preciosa, mi universitaria maravillosa, mi futura arquitecta", escribió Ethel.

También explicó que pasarán varias semanas sin verla. De tal manera, dio a entender que viajaron para cuidarla y verificar que se instale correctamente.

"Son 16 semanas hasta que la volvamos a ver, que será en Navidad", dijo la conductora de "América Hoy" sobre su hija.

Una madre orgullosa

No es la primera vez que Ethel Pozo expresa lo sensible que está con esta etapa. El pasado 11 de agosto, en pleno programa, confesó conmovida que faltaba poco para que su hija se vaya del país.

"La vida pasa tan rápido... mi hija se va en 15 días. Ay, ni me toques el tema porque me pongo muy sensible", mencionó Ethel en ese entonces.

Ahora, en este viaje, compartió un video desde la carretera con un mensaje esperanzador. La figura de TV captó un arcoíris.

"Camino a Pamplona y este arcoíris nos acompaña", dice la descripción del video en el que se le escucha decir: "Qué lindo".

En conclusión, la ausencia de Ethel Pozo en el regreso de "América Hoy" no tuvo relación con conflictos internos, como muchos especularon. Se trató de un viaje especial y previamente pactado para acompañar a su hija en un momento clave de su vida. Mientras tanto, Janet Barboza dejó en claro que la familia es lo primero y que pronto Ethel volverá a la conducción del programa.