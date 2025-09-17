¿Qué pasó? Onelia Molina dio tremenda cachetada a Mario Irivarren en vivo: "No me toques"

En el reciente programa de "Esto es Guerra", Onelia Molina le dio una tremenda cachetada a Mario Irivarren en vivo. La pareja participó en un juego del reality y terminaron regalando una escena que nadie esperaba.

Onelia Molina sorprende en EEG con Mario Irivarren

La última emisión de "Esto es Guerra" se convirtió en un verdadero show de novela. Onelia Molina y Mario Irivarren fueron los elegidos para el reto de actuación y, sin pensarlo dos veces, protagonizaron una escena que terminó en un final inesperado: una cachetada en vivo que dejó al público con la boca abierta.

Un reto que se volvió intenso. La pareja tenía que recrear una de las peleas más recordadas de "Al Fondo Hay Sitio", con los personajes de July y Cristóbal. Desde el inicio, Onelia demostró que se había metido por completo en el papel y no dudó en lanzar sus líneas con fuerza.

"¡Eres un hipócrita y miserable! ¡Esto no te lo voy a perdonar nunca! ¡Nunca!", gritó la arequipeña, mientras Mario intentaba seguirle el ritmo. "July, explícame por favor, porque no estoy entendiendo nada", contestó él, en su papel de Cristóbal.

Onelia no se detuvo y continuó con total dramatismo. El excombatiente trató de salvar la situación, negando con insistencia.

"Me engañaste con Ana Lucía. ¡Mi amiga! ¿O me lo vas a negar?", dijo Onelia. Mario intentó defenderse: "Lo niego rotundamente. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel", señaló haciendo referencia a la recordada frase de Guty Carrera.

Pero Onelia ya tenía "pruebas" en mano: le mostró la supuesta foto en un celular y lo acusó sin dudar. Mario se defendió asegurando que podría tratarse de inteligencia artificial.

"¿Quién sale en esta foto besando a Ana Lucía? ¡Habla, Cristóbal!", reclamó. Mario, fiel a su estilo, soltó una ocurrencia: "Eso es... inteligencia artificial. Hoy en día cualquiera puede creer esas imágenes. No se le puede creer nada a nadie". Onelia, firme, le respondió: "¡No me quieras ver la cara de estúpida! El que sale en este video eres tú. Y no solo yo te reconocí, sino también Happy".

La cachetada de la noche

Mario siguió suplicando que lo perdonara, pero Onelia lo enfrentó con una pregunta directa sobre la supuesta traición. Él intentó dar su versión de los hechos, pero ella lo interrumpió de inmediato y no le permitió continuar.

Él insistió: "Fue cuando tú y yo habíamos terminado". "¡Ah! ¿Por eso puedes besar a la primera que se te cruce en el camino?", replicó Onelia, mientras Mario decía: "Ese beso no significó nada para mí". Sin darle chance, Onelia lanzó el golpe final: "¡Cállate! ¡Cállate que no te creo ni una sola palabra! Espero que tú y ella sean felices. Aunque no, espero que tú y ella sean muy infelices".

Cuando Mario intentó detenerla tomándola del brazo, vino el momento más comentado de la noche. Onelia Molina le dio una tremenda cachetada.

"¡No me toques!", exclamó Onelia mientras le propinaba una cachetada en vivo. "No me vuelvas a tocar", remató, dejando a todos en silencio por unos segundos.

En conclusión, Onelia Molina y Mario Irivarren lograron que "Esto es Guerra" tenga una de sus presentaciones más comentadas. Lo que comenzó como un simple reto de actuación se transformó en una escena cargada de tensión, con gritos, acusaciones y una cachetada que sorprendió a todos en el set.