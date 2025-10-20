Melissa Klug aclara por qué borró su comunicado sobre ruptura con Jesús Barco: "Fue un error"

Mediante una publicación en redes sociales, Melissa Klug anunció el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, padre de su hija menor, pero eliminó el comunicado, minutos después. Tras especulaciones y dudas sobre lo ocurrido, la empresaria decidió explicar qué pasó.

Melissa borra comunicado de ruptura y aclara lo sucedido

Una vez más, Melissa Klug está en el centro de la atención mediática. La empresaria sorprendió a todos sus seguidores luego de publicar en Instagram un comunicado donde anunciaba el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, padre de su hija menor. Sin embargo, el mensaje duró muy poco en sus redes, pues fue borrado a los pocos minutos, lo que desató una ola de rumores.

El texto que compartió decía: "Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal".

Apenas se difundió, la noticia se viralizó rápidamente. Programas de espectáculos, páginas de farándula y seguidores comentaron el supuesto final de la relación. Sin embargo, poco después, Melissa decidió explicar lo ocurrido. En conversación con un medio local, la popular "Blanca de Chucuito" aclaró que la publicación fue un malentendido.

"(Melissa, qué ha pasado, tu comunicado nos dejó en shock...) Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento", expresó Melissa para Trome.

Ante las especulaciones sobre si el mensaje respondía a una pelea o la aparición de una tercera persona, la empresaria fue directa.

"(¿Fue una discusión lo que generó ese error o la aparición de una tercera persona?) No existen terceras personas, fue un error", insistió.

La pareja, que lleva cuatro años de relación, ya ha pasado por altibajos. A inicios del 2024, Melissa y Jesús también protagonizaron una ruptura que ella misma anunció públicamente. En aquel entonces, explicó que tomó la decisión por "faltas de respeto", pero meses después se reconciliaron cuando Barco le pidió perdón en pleno partido de fútbol, usando un polo con la frase "Perdóname, te amo".

¿Melissa Klug advirtió a Jesús Barco meses antes?

Hace poco, Melissa había dado declaraciones más que amorosas sobre su relación. En una entrevista con el mismo medio, contó que solía viajar constantemente a Huánuco para visitar al futbolista mientras entrenaba. Cuando le preguntaron si lo hacía también para "espantar a las mosquitas", la empresaria no dudó en responder con su estilo frontal.

"Siempre es bueno estar cerca de mi maridito", dijo con humor. "Ja, ja, ja, él ya sabe, sería un hu... perder a su familia por una zancudita. Ya, a estas alturas, no perdono nada. Mi paz mental no tiene precio, no podría", comentó.

En conclusión, tras el revuelo en redes, Melissa Klug dejó en claro que su relación con Jesús Barco sigue firme y que el comunicado fue simplemente una equivocación. Con su palabras, quiso dejar claro que no hay separación ni terceras personas involucradas. Todo indica que, pese a los rumores, la pareja sigue unida.