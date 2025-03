Christian Cueva tras declaraciones de Melissa Klug: "Comenzamos el día con la mejor Pamela Franco, te amo"

Melissa Klug, conocida como la 'Blanca de Chucuito', regresó por tercera vez al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y generó revuelo con sus declaraciones sobre Christian Cueva. Sin embargo, el futbolista inició la semana con una actitud positiva y lo demostró en sus redes sociales.

Christian Cueva de buen ánimo tras revelaciones de Klug

A través de su cuenta de Instagram, Christian Cueva compartió un video en sus historias para animar a sus seguidores. Además, dedicó un cariñoso mensaje a su pareja, la cantante Pamela Franco.

"Nos recargamos y comenzamos el día con la mejor Pamela Franco. Te amo", escribió el futbolista mientras entonaba el tema 'Escándalo', recientemente lanzado por Franco y cuyo videoclip cuenta con su participación.

Al parecer, Cueva decidió dejar atrás la molestia generada por los programas de espectáculos y enfocarse en su relación. Su cambio de actitud coincide con las declaraciones de Melissa Klug en "El Valor de la Verdad", donde negó haber tenido una relación clandestina con el esposo de Pamela López, como ella había insinuado previamente.

Christian Cueva reaparece de buen humor tras declaraciones de Melissa Klug pic.twitter.com/2QpKkxbXGu — VAMN (@VictorAlfr33625) March 31, 2025

Melissa Klug aclara el origen de la frase viral '¿Esa cosita es mía?'

Durante la entrevista en "El Valor de la Verdad", Melissa Klug fue consultada sobre si Cueva alguna vez le coqueteó. La empresaria confirmó que sí, y detalló que ocurrió en 2017, tal como lo mencionó previamente Pamela López.

"Sí (me coqueteó Cueva), ¿A quién no? Lo hizo esa vez que la señora (Pamela López) leyó las conversaciones. En noviembre de 2017, respondió a mi historia: 'Agárrame entonces'. Recién el primero de diciembre le respondo: '¡Y no te suelto!'. Era una historia sobre no mendigar amistad", explicó.

Sin embargo, Klug sostuvo que no se mostraron todas las conversaciones y que ciertos fragmentos fueron omitidos. Según ella, López solo reveló partes convenientes para su versión.

"Creo que ella no habló de la sábana de conversaciones porque no le convenía y solo mostró una parte que no es tan comprometedora como otras que ha encontrado con diferentes personas", afirmó.

Además, Klug también contó que, durante una salida con amigos en un restaurante de Cuto Guadalupe, Cueva le regaló una esclava. Al subir una foto de esta a sus historias de Instagram, recibió el mensaje que desató la polémica.

"En su momento de tragos, me mensajeaba. El dos de diciembre él me pone: '¿Es mía esa cosita o no?'. Él respondió a mi historia. ¿Tú crees que voy a subir mi 'cosita' en mis historias? En mi historia había una foto de una esclava que él me regaló, esa era la cosita", aclaró Klug.

A pesar de las declaraciones de Klug, Christian Cueva parece decidido a no engancharse en la controversia. Su actitud relajada y su muestra de amor a Pamela Franco indican que el futbolista prefiere concentrarse en su relación y en su carrera profesional, dejando atrás cualquier especulación sobre su pasado.