Evelyn Vela revela si Melissa Klug tuvo algo más con Cueva: "No se puede tapar el sol con un dedo"

El último domingo, Melissa Klug salió a declarar en 'El Valor de la Verdad' donde el estuvo hablando sobre muchos personajes de la farándula. En especial sobre su vínculo con Christian Cueva, entonces Evelyn Vela salió hoy a revelar más detalles sobre ello.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', Evelyn Vela se comunicó por medio de una llamada con los conductores del programa para hablar sobre Melissa Klug. En 'El Valor de la Verdad', la pareja de Jesús Barco contó que el pelotero Christian Cueva le regaló una cartera.

Como se recuerda, Evelyn Vela y Melissa Klug estuvieron por varios años juntos como amigas íntimas. Aunque hace un par de meses, ellas habrían tenido un problema interno que las habría separado y ahora, cada una estaría 'soltando' los secretos de la otra.

Gigi Mitre le consultó a Evelyn Vela si era real esa amistad entre Klug y Cueva o habría algo más. Ante esto, la empresaria respondió con una frase que haría entender de que sí habría pasado algo más que una relación amical.

"A veces no se puede tapar el sol con un dedo, ¿Si tuvo algo más que una amistad? A mí no me consta porque personalmente no les he visto, una vez en una llamada en video, (Klug) estaba en la peluquería, se estaba haciendo las manos y el chico (Cueva) se escondió para que no la vea", expresó.