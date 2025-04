Melissa Klug afirma que no vive del dinero de Jefferson Farfán: "He abierto mi propia importadora"

El último domingo 30 de marzo, Melissa Klug habló más detalles de su vida privada con varias figuras público y también de Jefferson Farfán. Así mismo, desmiente que se mantenga con el dinero de la pensión de sus hijos que da la 'Foquita' y revela sus trabajos.

Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Melissa Klug también habló sobre las especulaciones que dicen muchos usuarios. Varias personas han afirmado que la 'Blanca de Chucuito' se mantendría con la pensión que recibe para ambos hijos que ha tenido con Jefferson Farfán. Ante eso, ella salió a desmentir y que sí habría ganado mucho dinero por cuenta propia.

"En la tele dicen: 'Gracias al papá de sus hijos tiene...'. No, gracias a él, puedo agradecerle que me hice pública y gracias a eso comencé a trabajar con diversas marcas. Tuve bastantes seguidores como para que las marcas, un buen contenido, me buscaran y pudiéramos hacer campañas juntos", expresó.