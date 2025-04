¿Ale Venturo no quería a la hija de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes y por eso terminaron?

Luego de muchos rumores de separación, Rodrigo Cuba anunció el fin de su relación con la madre de su última hija, Ale Venturo. Ahora muchos usuarios han rumoreado que la razón del fin de su relación habría sido que la emprendedora no quería a la hija de Melissa Paredes.

Desde que Rodrigo Cuba y Ale Venturo tuvieron una entrevista en un podcast sobre su relación, muchos usuarios empezaron a ver algunos detalles sobre ellos. Por redes sociales, se ha comentado que la emprendedora habría tenido ciertos comentarios por la hija del 'Gato' con Melissa Paredes.

Tras el fin de su relación amorosa de manera oficial, muchos usuarios han comentado especulando que Ale Venturo al parecer no tenía ese vínculo con la hija de Melissa Paredes. Ante esta ola de comentarios en un video de TikTok del 'Gato' Cuba, él atinó a darles 'me gusta'. Esto habría avivado los rumores con más fuerza y fue notado por varios influencer incluido 'Ric La Torre'.

"Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a tu hija. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es, mejor estás solo Rodri", "Siempre noté el hate que le lanzaban a su hija, haciendo diferencias con la hija de Alexandra, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y contestaba siempre cuando solo hablaban bien de su hija", "Siempre lo dije, usted es un buen padre... espero no me bloquee la señora Ale Venturo", "En la entrevista se le conoció a la Venturo, si él quiere dar todo a su hija... que le importa a ella", expresaron varios usuarios.