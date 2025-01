Yiddá Eslava llegó a un acuerdo con empresaria que la acusó de no cumplir canje: "Conformes"

Yiddá Eslava ha dado un giro a la polémica que la rodeaba tras ser acusada de incumplir un canje publicitario con la emprendedora Karla Álvarez. A través de sus redes sociales, la actriz anunció que ambas llegaron a un acuerdo, dejando atrás las tensiones que surgieron a raíz de la situación.

La controversia comenzó cuando Karla Álvarez, madre emprendedora y dueña de la marca de postres 'ChokoMarce', expresó su descontento por la falta de promoción de sus productos en las redes de Eslava. A pesar de haber ofrecido un canje en mayo de 2024, el acuerdo no se concretó, lo que generó frustración en Álvarez. Sin embargo, tras una conversación telefónica, ambas partes lograron limar asperezas.

En medio de la controversia desatada, Yiddá Eslava expresó su pesar por los insultos dirigidos hacia la madre emprendedora y su hijo menor. La situación ha suscitado reacciones diversas, evidenciando la necesidad de un debate más respetuoso y constructivo en torno a estos temas.

En esa misma línea, Yiddá Eslava destacó que nunca se mostró reacia a reconocer sus errores, subrayando que incluso se tomó el tiempo para disculparse con la madre mediante una llamada telefónica.

"Se dice que yo no quiero reconocer mis errores y es completamente falso. Yo acepto que me equivoqué al aceptar tantas mamás emprendedoras. Yo acepto que no se publicó a tiempo y fue un error, a pesar de que se había realizado el video. Me he disculpado con ella por teléfono; me hubiese encantado que fuera en persona, pero no se dio", agregó.