Susana Alvarado reveló a sus seguidores que estuvo mal de salud ¿Qué le sucedió?

La joven Susana Alvarado es una querida cantante que forma parte de Corazón Serrano. Durante toda su carrera musical, la artista se ha ganado el cariño del público y siempre se encuentran atento a cada cosa que realiza. Por medio de sus redes sociales, contó una noticia que preocupó a sus fanáticos. ¿Qué le sucedió?

Corazón Serrano es uno de los grupos de cumbia con mayor éxito en el país y cuentan con una excepcional delantera musical. Entre ellas, se encuentra la cantante Susana Alvarado que ha conquistado con su talento musical. Por ello, cuando la joven contó en una transmisión en vivo que se encontraba mal, sus fans se preocuparon.

Por medio de su redes, la 'Morena de Oro' revela que ha estado mal hace aproximadamente dos semanas, donde tuvo que ir al hospital y le pusieron unas vías en las manos para ser tratada. La joven comentó que aún le duele la mano por aquella intervención, pero que ahora se encuentra bien.

"Ahorita ya estoy bien, estaba contando que me está doliendo la mano todavía de la vía. Me enfermé del estómago, me dio una infección intestinal muy fuerte. Me di cuenta porque porque creo que estuve con 40 de fiebre, dolor de huesos tipo así horrible", expresó en su transmisión en vivo.