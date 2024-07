Laura Spoya revela que hizo las paces con Brunella Horna tras ser vinculada con Renzo Costa: "Después de años"

Laura Spoya habló por primera vez sobre las diferencias que tuvo con Brunella Horna en el 2015, cuándo fue coronada Miss Perú Universe. La modelo recordó la ocasión en la que fue vinculada con Renzo Costa y los problemas que ello le trajo durante varias semanas.

La conductora de 'Al Sexto Día' se presentó en el podcast de 'ChiquiWilo', locutor de radio La Kalle, y habló sobre diversos temas, como el reemplazo a Yahaira Plasencia en la conducción del magazine sabatino de Panamericana, además de recordar la época en la que fue reina de belleza.

Según relató Laura Spoya, fue captada con Renzo Costa en un festival de reggaetón poco antes de ser coronada Miss Perú. Sin embargo, el escándalo estalló porque el empresario era uno de los jurados del certamen de belleza, además que en ese entonces llevaba una relación un poco complicada con Brunella Horna.

Después que el escándalo se haga público en diversos programas de espectáculos, Laura dijo que Brunella "la parchó" públicamente, pero después de varios años se reencontraron y todo ha quedado solucionado entre ellas.

En cierto momento ChiquiWilo le preguntó a Laura si la presencia de Brunella Horna fue lo que la influenció a no formar parte del staff de conductores de 'América Hoy', lo cual la modelo negó tajantemente.

"Yo he aceptado varias invitaciones para ir a 'América Hoy', ha estado Brunella y cuando me la crucé en un programa por primera vez le dije 'por si acaso no era yo' y nos reímos del tema porque nunca fue cierto nada de lo que pasó", confesó.