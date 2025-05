Onelia Molina opina de las saliditas nocturnas de Mario Irivarren: "Aún es joven, puede salir a divertirse"

Onelia Molina viene atravesando un duelo público desde que terminó su relación con Mario Irivarren. Lejos de encerrarse en su casa, Molina no ha dejado de trabajar, y el último fin de semana ha estado presente activando en discotecas y eso generó revuelo en los programas de espectáculos.

La odontóloga no fue la única que se fue de fiesta, ya que Mario también fue visto junto a Patricio Parodi en una conocida discoteca de Barranco. Ante ello, la competidora del programa Esto es guerra indicó que su ex tiene derecho a divertirse.

"Muy bien, aún es joven, así que puede salir, divertirse", dijo Onelia.

Onelia se declara la soltera del 2025

Onelia también consultada sobre el motivo por el que ahora se le ve saliendo mucho en las noches; indicó que siempre ha trabajado en determinados días, activando en discotecas, por lo que no es sorpresa que se deje ver junto a sus amigos en algunas fiestas.

"Ya salgo a trabajar. Salgo todos los jueves y sábados a trabajar, Mario lo sabe. Él es testigo de que yo trabajaba en esas fechas, entonces me van a seguir viendo salir a trabajar", agregó.

Finalmente, descartó que su cercanía con la hermana de Said Palao, Gloria, o Macarena Vélez (ex pareja de Said Palao) tenga que ver con una revancha contra Alejandra Baigorria.

"Soy amiguísima de Macarena y Gloria. Todos los jueves y sábados salimos a trabajar. Ellas son mis amigas, y eso nada lo va a cambiar", sentenció.

Ante el cuestionamiento por su estado sentimental, Onelia dejó en claro que está más soltera que nunca, e incluso se autodenominó como la soltera del 2025. "Por supuesto", indicó con picardía.

El cambio físico de Onelia Molina

En redes sociales viene circulando una serie de imágenes que comparan el antes y después de Onelia Molina, ex pareja de Mario Irivarren. Las fotografías han generado miles de reacciones debido al evidente cambio físico que ha experimentado con el paso de los años.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su nariz. En las imágenes del pasado, se puede ver que tenía una nariz más ancha y con la punta ligeramente caída. En la actualidad, Onelia muestra un perfil más estilizado, con una nariz fina y levantada, lo que ha despertado comentarios sobre una posible cirugía.

Otro detalle que resaltaron los usuarios fueron sus labios. En el pasado, lucía unos labios delgados, pero ahora se le ve con labios carnosos y voluminosos. Este cambio ha sido uno de los más comentados en plataformas como TikTok e Instagram, donde el tema se volvió tendencia.

Los ojos de Onelia también han cambiado. Antes mostraba una mirada más apagada, con párpados caídos. Ahora, su mirada es intensa y profunda, con un efecto felino que muchos han notado. Además, el contorno de su rostro se ve más definido, lo que suma a su transformación.

Es así que, Onelia Molina reafirma su independencia tras su ruptura con Mario Irivarren, explicando que sus salidas nocturnas son por trabajo y no por revancha. Además, dejó claro su estado sentimental, destacando que está más soltera que nunca y disfrutando de su vida sin ataduras.