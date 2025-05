Marisol habla sobre las disculpas de su expareja y espera que se lleve bien con su hijo: "Que sea un buen abuelo"

La cantante Marisol se pronunció luego de que su hijo asegurara que no tiene ningún inconveniente en que su padre, George Núñez, conozca a su nieto, ahora que han hecho las paces, después de estar distanciados durante mucho tiempo. La cumbiambera se sinceró y expresó sus mejores deseos para la relación entre su exesposo y su hijo.

Marisol feliz con la amistad de su hijo con su padre

Luego de que el hijo de la cantante revelara sus intenciones de tener un acercamiento con su padre, el programa América Hoy fue a buscar a Marisol cuando salía de un evento en Miraflores y logró obtener declaraciones suyas respecto al tema.

En un inicio, la intérprete de La Escobita se mostró reacia a creer en el arrepentimiento de su exesposo, aunque después indicó que si lo hace de corazón, será bienvenido.

"Es difícil, porque yo no sé si estas cosas serán de corazón. Sólo el tiempo lo dirá. Y bueno, a mí sí me gustaría que se limen las asperezas con su hijo", indicó.

Asimismo, desea que su exesposo lleve una buena relación con su nieto. Marisol recordó que Jorge Núñez no fue un buen padre, pero desea que eso cambie por el bienestar del bebé. "Si no fue un buen padre, por lo menos que sea un buen abuelo", sentenció con ironía.

¿Marisol se reunirá con George Núñez?

Marisol se mostró comprensiva e indicó que todos cometen errores y que su exesposo no ha sido la excepción. Sin embargo, considera que es momento de cambiar y darse una nueva oportunidad por el bienestar de su familia.

"La vida es una sola. Mañana ya no estamos y, de repente, el día que nos vamos, tenemos que irnos bien, porque nada nos vamos a llevar. Hay que irnos bien con nuestros hijos y con la gente que algún día vio por nuestros hijos y nos dio la mano", agregó.

Finalmente, indicó que no tendría problemas en reunirse con su exesposo para cuidar a su nieto o compartir momentos juntos. No obstante, no es algo que esté pendiente de hacer o que haya planificado hasta el momento.

Es así que, Marisol se mostró abierta a la reconciliación entre su hijo y George Núñez, destacando que lo más importante es el bienestar del nieto. Aunque aún no ha planeado una reunión, no descarta la posibilidad de compartir momentos familiares por el bien de todos.