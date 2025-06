Beto da Silva sorprende con emotiva confesión sobre Ivana Yturbe: "Ella renuncia a mucho por estar conmigo"

Beto Da Silva sorprendió al mostrar una faceta poco conocida de su vida personal durante una reciente entrevista en el pódcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El delantero de Cienciano abrió su corazón para hablar de su matrimonio con Ivana Yturbe, con quien lleva cuatro años de relación, y no dudó en resaltar el sacrificio constante que ella ha hecho por acompañarlo en su carrera deportiva.

Durante la conversación, Beto compartió cómo Ivana ha estado a su lado en cada etapa de su carrera, incluso cuando esto ha implicado dejar atrás su vida en Lima y trasladarse a diferentes provincias. El futbolista reconoció que la vida de pareja en su contexto profesional no ha sido fácil, pero ambos han apostado por mantenerse unidos a pesar de las dificultades.

"He tenido noviecitas (en el extranjero) pero ya empecé a tener, cuando vine a Alianza, con mi esposa, desde ahí me acompaña a todos lados. Siempre me lo dice, 'cómo no me tocó estar en los buenos lugares'", contó entre risas Da Silva, haciendo referencia a las plazas menos atractivas donde le ha tocado jugar.