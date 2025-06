Yahaira sobre su próximo tema como indirecta a Farfán: "Ninguna mujer debe tener un 'machito' en su vida"

La cantante Yahaira Plasencia es una reconocida salsera que cuenta con muchos éxitos, pero sus últimos temas han alcanzando más alcance. A poco tiempo de un nuevo lanzamiento, la salsera ha ido contando más sobre este sencillo que aún no tiene nombre, pero que sería para Jefferson Farfán.

Hace algunas semanas, Yahaira Plasencia ha compartido un adelanto de su próxima canción y al público le ha encantado. Mientras se escucha la letra, muchos usuarios y medios de televisión señalan que sería una indirecta para Jefferson Farfán.

Este tema tiene una letra muy picante y con un ritmo de salsa único que hará bailar a muchos. Esta canción aún no tiene un nombre oficial y ahora, la joven artista ha contado el mensaje que quiere mandar con este sencillo que ha creado junto a su equipo musical.

Durante una transmisión en vivo, Yahaira Plasencia pudo leer algunos comentarios de algunos fans que le mencionaban su actitud con la prensa. La salsera expresó que durante esos años no sabía cómo manejar a los medios y recibió malos consejos, que en el momento no sabía.

Incluso, la intérprete de "La Cantante" afirma que ella misma se ha visto en videos pasados y se da cuenta de los errores que cometió. Hoy en día es más transparente con su público y por ello, la conocen mucho más y siguen su carrera.

"Yo me veo en las grabaciones anteriores y digo: 'Yahaira, qué antipática eres'. Entiéndanme por favor, no sabía cómo sobrellevar todo eso. Yo siempre estaba a la defensiva con los chicos de la prensa, me daba mucho miedo. Aparte también me metieron en el chip que no debo de contestar a la prensa, que no hable mejor, que no haga esto", cuenta.