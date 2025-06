Rosángela evitó confrontar a Ale Baigorria tras su ingreso a 'EEG': "No puedo renegar por las arrugas"

Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza tuvieron un esperado enfrentamiento en Esto es Guerra, aunque la popular "chica selfie" fue acusada de arrugar frente a la "Gringa de Gamarra". Ambas fueron confrontadas por los conductores del programa de competencia y se lanzaron varios dardos.

La primera en tomar la palabra fue Alejandra, quien se mostró muy incómoda por los comentarios que Rosángela hizo sobre ella en presencia de su esposo, Said Palao. Además, indicó que, si a alguien le molestan sus publicaciones en redes sociales, puede silenciar sus historias para que no le aparezcan más, en clara referencia a Rosángela.

"Tampoco es que me tome mucho de sorpresa, ya todos sabemos cómo es Rosángela, pero lo que sí me molestó es ver a mi esposo ofuscado, porque él no es responsable de lo que yo hago. A él lo tienen que juzgar por lo que él hace y a mí por lo que yo hago", dijo.