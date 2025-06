Alejandra Baigorria compartió mensaje que ataca a Onelia Molina: "Habla de respeto pero se burló en televisión nacional"

Las tensiones entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina han vuelto a salir a flote tras los incidentes ocurridos en la boda de la empresaria con Said Palao. Aunque ambas intentaron limar asperezas en el pasado, la reciente difusión de imágenes que muestran a Vania Bludau y Mario Irivarren, expareja de Onelia, en actitud cercana durante la fiesta, ha reavivado viejas rencillas. En este contexto, Alejandra sorprendió al compartir en su cuenta de TikTok un video con críticas a la modelo.

El clip, subido por una usuaria, cuestiona a Onelia por su postura moral frente a su decisión de no ingresar a 'Esto es Guerra', donde aseguró que lo evitó por "respeto, empatía y valores". Sin embargo, en el mismo material se le recuerda que años atrás se burló públicamente del físico de Macarena Vélez, actual amiga suya.

"Onelia no desaprovechó la oportunidad de ponerse como víctima, pero hay que refrescarle la memoria a la gente. Habla de respeto y valores, pero se burló en televisión nacional del peso de la que ahora es su amiga", señala el video compartido por Baigorria.

El material también menciona las actitudes recientes de Onelia en el programa, en especial sus interacciones con Mario Irivarren, a quien llama "mi amor" en tono jocoso, pese a las declaraciones de ruptura definitiva.

"Desde que terminó con Mario se hace la disforzada en el programa, le dice 'mi amor', se ríe cuando él le canta. Le reclama a Vania, que no le debe nada, pero a Mario, que sí tenía un compromiso con ella, lo trata como si nada", se escucha en el contenido replicado por Alejandra.

Estas publicaciones llegan en medio del revuelo por las salidas entre Onelia Molina y el futbolista Anderson Santamaría, lo que ha reforzado el interés mediático por su vida sentimental.

En declaraciones brindadas al programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se pronunció de forma contundente respecto a los rumores que apuntan a un supuesto acercamiento sentimental entre Mario Irivarren y Vania Bludau durante su boda. La empresaria afirmó que posee el video completo del momento en cuestión y que la imagen difundida no representa lo que realmente sucedió.

"Ustedes saben qué es un abrazo, ¿se ha visto en el video? No. Yo tengo el video total y la que sabe lo que pasó realmente soy yo", declaró.

Si bien dejó entrever que podría desmentir lo que se viene especulando, Baigorria recalcó que no piensa involucrarse más en una situación que no le compete.

"Pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es", sostuvo.