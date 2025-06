Alejandra Baigorria reveló que tiene video del abrazo entre Vania Bludau y Mario Irivarren: "La que sabe lo que pasó soy yo"

Alejandra Baigorria no se quedó callada ante la polémica generada por una fotografía viral de Vania Bludau y Mario Irivarren durante su boda con Said Palao. La imagen, donde se ve a la influencer aparentemente abrazando a su ex, ha causado revuelo en redes sociales ya que tuvo repercusiones en la relación entre Mario y Onelia Molina. Frente a los comentarios, la 'Gringa de Gamarra' salió a aclarar la situación

Alejandra asegura tener el video completo

En declaraciones brindadas al programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se pronunció de forma contundente respecto a los rumores que apuntan a un supuesto acercamiento sentimental entre Mario Irivarren y Vania Bludau durante su boda. La empresaria afirmó que posee el video completo del momento en cuestión y que la imagen difundida no representa lo que realmente sucedió.

"Ustedes saben qué es un abrazo, ¿se ha visto en el video? No. Yo tengo el video total y la que sabe lo que pasó realmente soy yo", declaró. Si bien dejó entrever que podría desmentir lo que se viene especulando, Baigorria recalcó que no piensa involucrarse más en una situación que no le compete. "Pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es", sostuvo.

La imagen en cuestión muestra a Vania colgada del cuello de su expareja en plena pista de baile, lo que provocó una ola de comentarios en redes y habría generado molestias en Onelia Molina, expareja de Mario, quien dejó entrever que fue testigo de otros comportamientos que la afectaron durante la celebración.

Vania Bludau se defiende y dice que no fue abrazo

Frente a las acusaciones, Vania Bludau decidió romper su silencio en 'Magaly TV La Firme'. La modelo explicó que lo que se ve en la foto no fue un abrazo, sino un gesto momentáneo y casual en medio del ruido de la fiesta. Con un tono relajado, intentó minimizar la situación.

"No es abrazo, mira la cara de autogol que tiene... Ni siquiera me había acordado que me había colgado de ese. Jajaja", dijo entre risas. "Yo recuerdo que me dijeron algo y me he acercado, como lo digo siempre. O sea, cuando estás en una reunión y hay un montón de gente... eso no es un abrazo, ¿me entiendes? Es como que le he puesto el brazo encima, pero no es un abrazo", remarcó.

Reconoce que sí conversaron. Aunque intentó minimizar el encuentro, Vania aceptó que intercambiaron algunas palabras durante la fiesta. Sus palabras no dejaron claro el contexto de la charla, pero sí encendieron más las dudas sobre una posible cercanía entre ambos.

"Hemos hablado entre medio de la fiesta. Yo me acuerdo un texto que lo tengo en la cabeza que no te lo puedo decir. Yo no es que haya tenido una conversación larguísima y extensa con él", declaró.

La polémica en torno a la interacción entre Vania Bludau y Mario Irivarren continúa generando especulaciones, especialmente tras la reacción de Onelia Molina. Aunque Alejandra Baigorria se mostró prudente y dejó claro que no se involucrará más allá, la existencia del supuesto video completo podría ser clave para aclarar el verdadero contexto.