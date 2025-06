Onelia Molina ya no quiere saber nada de Mario Irivarren: "No quiero que me vinculen con él"

Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, se cansó de las indirectas y las canciones cortavenas. La modelo dejó bien claro en "América Hoy" que ya no quiere que la relacionen con el chico reality, por más que él insista con sus actuaciones románticas en televisión.

Onelia Molina hace contundente pedido sobre Mario Irivarren

Onelia Molina no quiere saber nada de su expareja, Mario Irivarren, y así lo dejó claro en una reciente entrevista con "América Hoy". Aunque él sigue lanzando indirectas en "Esto es Guerra", ella ya cerró ese capítulo.

Durante una secuencia de "Esto es Guerra", Mario Irivarren se mandó con el tema "El Triste", mientras Onelia lo miraba con cara seria. Para muchos fue evidente que el joven seguía mandando mensajes en clave. Y aunque Vania Bludau y Melissa Loza hacían corazoncitos a su alrededor, Onelia no se inmutó.

La reportera del programa no dudó en preguntarle por su reacción. "Escuchábamos a Mario cantar y estás pero con una cara, una cara, un rostro bien serio", le dijo. Onelia, firme, respondió: "Sí, definitivamente no quiero que me vinculen con él, porque terminé mi relación. Creo que ya llegó el momento".

Y eso no fue todo. En otra ocasión, Mario también cantó una canción con letra romántica. Aunque Onelia se rió en ese momento, ha dejado claro que la reconciliación es una puerta cerrada

"Vuelve, vuelve a mí, vuelve, luego vuelve. Sé que con el sol vendrán", pero ni con los gallos ni con todo su esfuerzo, logró moverle un pelo a Onelia.

La modelo dejó claro que ya cerró esa etapa y que no hay vuelta atrás. Por más que a Mario se le ocurra cantar canciones de amor, ella ya no está interesada.

Cero contacto con Vania y Alejandra

Además, la modelo fue consultada por su relación con Vania Bludau y Alejandra Baigorria, actuales compañeras de trabajo en el reality. Ambas han estado vinculadas a Mario en distintos momentos.

Pero Onelia fue tajante: "No quiero hablar nada, la verdad, de terceras personas y menos de ella". Cuando le preguntaron si las saluda en el set, su respuesta fue igual de directa: "Cero contacto, la verdad. O sea, no voy a hablar de ellas, no sé nada de ellas, no quiero saber, no tengo nada que hablar ni bueno ni malo".

La modelo arequipeña también explicó que alejarse de todo eso es parte de su proceso personal de sanación.

"100%. Yo creo que lo que te lastima, lo que te hace daño, lo que no es positivo en tu vida, pues simplemente hay que alejarlo, ¿no?", señaló.

Onelia Molina ya no quiere saber nada de su pasado con Mario Irivarren. Ha dejado claro que no piensa retomar esa relación, ni permitir que la sigan vinculando con él. También ha puesto límites con sus compañeras del programa. La modelo está enfocada en su bienestar, y no quiere volver a los dramas del pasado.