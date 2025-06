Onelia Molina tras filtración de foto de Mario Irivarren y Vania Bludau: "Yo no haría eso por mis valores"

La modelo Onelia Molina habló luego de que se difundiera una imagen de Mario Irivarren junto a su ex, Vania Bludau, durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Asegura que fue una situación incómoda y dejó claro que ya no quiere saber más del tema.

La participación de Vania Bludau y Mario Irivarren en el matrimonio de Alejandra Baigorria generó polémica cuando se difundió una foto de ambos bastante cercanos. Esto habría sido una de las razones por las que Onelia Molina decidió terminar su relación con el chico reality. La modelo fue consultada por "América Espectáculos" y no dudó en expresar su incomodidad.

"Definitivamente yo he pasado cosas en ese matrimonio que no me gustaron, no me parecieron", dijo firme Onelia. Agregó que lo que vio no iba con sus valores. "Siempre me refería a eso como cosas que yo no hubiera hecho por mis valores, ¿no? Y cosas que no se hacen por respeto. Entonces, hay imágenes, lo que está saliendo es lo que fue y creo que no tengo nada más que opinar ", añadió.