Onelia Molina responde a Vania Bludau tras decir que se hace la víctima: "Las caretas también se caen"

Tras la revelación de una fotografía de Mario Irivarren y Vania Bludau ha causado nuevamente un dime y diretes con Onelia Molina. Luego de que la amiga de Alejandra Baigorria afirmara que la odontóloga se está haciendo la víctima, ella decidió responderle con todo.

Vania Bludau insinuó que Onelia Molina estaría haciendo el plan de víctima en medio de esta polémica con Mario Irivarren. Esto causó que la joven odontóloga no dudara en responderle afirmando que el tiempo pondría a cada persona en el lugar que le responde, ya que las cosas que faltan se irán demostrando.

"No tengo nada que opinar de terceras personas la verdad, simplemente las cosas se van a dar. Yo no he hablado ni voy a hablar muchas cosas que he vivido, pero creo que la vida, el tiempo se va encargar de poner a cada persona en su sitio, demostrar la realidad y la verdad", expresó.