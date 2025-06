Exesposa de Renato Tapia reveló detalles inéditos de su matrimonio: "El divorcio fue lo mejor que me pudo pasar"

La vida sentimental del futbolista Renato Tapia vuelve a llamar la atención luego de que su exesposa, Andrea Cordero, realizara una publicación con indirectas por el Día del Padre. A raíz de ello, se difundió una entrevista en el pódcast 'Cero Culpas', donde la madre de sus hijos abrió su corazón y habló sin filtros sobre los difíciles momentos que atravesó durante y después del divorcio.

Andrea Cordero se sincera sobre su divorcio con Renato Tapia

Durante la conversación en el pódcast, Andrea reveló detalles inéditos sobre el final de su matrimonio con el seleccionado nacional. Según contó, la separación fue un punto de quiebre emocional que le permitió tomar conciencia sobre lo que estaba viviendo.

"El divorcio fue lo mejor que pudo pasar, y eso es lo que ha marcado este cambio abrupto. No estaba lista, pero de un momento a otro estoy en una situación que what? ¿y qué hago, cómo resuelvo, lloro? ¿no lloro? ¿voy detrás?", expresó con sinceridad.

La exesposa de Tapia confesó que atravesó una etapa oscura marcada por la depresión, el aislamiento y la falta de energía para continuar. Sin embargó, recalcó que fue una decisión drástica la que la impulsó a seguir adelante.

"Estuve sufriendo, así duro, duro", comentó. Sin embargo, logró salir adelante al comprender que no merecía el sufrimiento que estaba viviendo. "Esto que te está pasando no te lo puede hacer el amor de tu vida, no te mereces este dolor y sufrimiento", recordó haber pensado.

Confiesa que perdió un bebé durante la polémica con Tapia

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Andrea compartió, por primera vez, que perdió un hijo que esperaba junto a Renato Tapia. Según indicó, el embarazo ocurrió a inicios del 2023, justo cuando se desató la controversia por el reconocimiento del hijo extramatrimonial del futbolista con Daniela Castro.

"Perdí a un bebé con seis meses de embarazo, nunca lo hice público, pero siempre había algo en mí que me decía que no iba a estar bien. Yo pierdo a mi niño y fue un proceso tremendo. Después de eso, no hubo nada que me doliera más", confesó.

Asimismo, relató que los médicos no le dieron una razón concreta por la pérdida, pero que lo asumió como parte de un proceso emocional profundo.

"No hubo una explicación médica de lo que me pasó. Muchas señales de la vida me decían que ese embarazo vino para contenerme en todo este dolor que venía por el otro lado", afirmó.

Las confesiones de Andrea Cordero en Cero Culpas han generado múltiples reacciones entre los seguidores del fútbol y de la farándula local. Sus palabras no solo revelan el impacto que tuvo su separación con Renato Tapia, sino también la fortaleza con la que decidió enfrentar los golpes de la vida.