Ale Baigorria se desliga tras filtrarse foto de Vania Bludau y Mario Irivarren: "No tengo nada que ver"

Alejandra Baigorria prefiere mantenerse al margen de lo sucedido con Mario Irivarren, Onelia Molina y Vania Bludau. La esposa de Said Palao fue contundente al decir que conoce bien cómo funcionan los realities alrededor del mundo, y por eso prefiere no hablar de temas que no le competen directamente.

Alejandra no hablará más de Onelia, Mario y Vania

La empresaria fue abordada por las cámaras del programa América Espectáculos. Consultada sobre la foto que se filtró, donde aparecen Mario y Vania abrazados en su boda, dijo que ella no es la protagonista allí, por lo que no tiene nada que opinar.

"De ese tema no voy a hablar porque, de verdad, yo no tengo nada que ver. Cada uno tiene que hacerse responsable por sus propios actos. Me molesta porque, si no me ven en la foto, yo no tengo nada que ver", aseguró.

Alejandra también fue consultada sobre el rumor de que Mario y Onelia habían terminado su relación antes de asistir a su boda. Sin embargo, se rehusó a hablar del tema, indicando que le tiene mucho cariño a Mario y a Vania, por lo que prefiere no opinar al respecto.

Alejandra minimiza la molestia de Onelia

La conocida 'Gringa de Gamarra' también dijo que no piensa referirse directamente a Onelia Molina y que, si aceptó volver a Esto es Guerra, fue solo para responderle a Rosángela Espinoza, ya que sabe muy bien cómo funcionan estos programas, donde todos los integrantes se han visto envueltos en escándalos como parte del show.

Alejandra indicó que estar en un reality no es fácil, y aunque se recibe una buena remuneración económica, los participantes deben soportar lo que implica exponer su vida al público y recibir críticas constantes.

"Estar en un reality te paga muy bien, te da una vitrina espectacular, pero también tiene la otra parte, que es bancártela. Yo me la banqué por muchos años y lo seguiré haciendo, si quiero seguir acá", indicó.

Finalmente, dijo que ningún participante del reality tiene poder para decidir quién ingresa o sale de la competencia, incluyéndose a ella. "Hay cosas que se tienen que aprender de un reality: allí tú no puedes decidir quién entra o quién no. Ni yo ni nadie ", sentenció.

Es así que, Alejandra Baigorria se desliga completamente de cualquier polémica relacionada con Mario, Onelia y Vania. Asegura que no tiene nada que ver y que prefiere mantenerse al margen. Además, reafirma que en los realities nadie decide quién entra o sale, dejando en claro su postura firme y neutral.