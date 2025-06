Tefi Valenzuela habría terminado romance con millonario productor: "Una no tiene que soportar cosas de nadie"

La modelo peruana Tefi Valenzuela vuelve a estar en el ojo público tras lo que parecería ser el fin de su relación con el productor musical Scott Storch, con quien había oficializado su romance hace apenas un mes. Aunque la artista aún no ha confirmado directamente la ruptura, sus recientes publicaciones en redes sociales alimentan los rumores sobre una separación definitiva.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', se dio a conocer que Tefi habría roto con el reconocido productor estadounidense. En sus historias de Instagram, la también cantante compartió videos y frases que muchos interpretaron como señales claras de una ruptura amorosa.

"No importa quién sea tu novio, tu padre, hermano o amigo... aunque sean millonarios, tú como mujer tienes la responsabilidad de ser independiente. Realmente una mujer que es capaz de hacerse cargo no tiene por qué soportar cosas a nadie", expresó en un clip difundido en redes sociales.

La periodista Pati Lorena, quien mantiene contacto directo con la modelo, confirmó que la relación ya habría terminado. Según reveló, Tefi se encuentra soltera, tranquila y centrada en su carrera musical.

"Hablé con ella, me dijo que sí lo había conocido, después otra sorpresa de que ya no están. Que está soltera, está feliz, está tranquila, dedicada a su música. Nos equivocamos a veces, somos bien tontas las peruanas", comentó la comunicadora. Mientras los rumores sobre su separación circulan en el medio del espectáculo, Tefi hasta el momento no se ha pronunciado directamente del tema.