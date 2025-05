Tefi Valenzuela habría enviado una indirecta a Mario Irivarren: "Si no quieren cambiar, no lo van hacer"

A raíz del video viral donde Mario Irivarren se encuentra en la polémica por querer comunicarse con Vania Bludau, mientras mantiene una relación con Onelia Molina, ha desatado muchos comentarios. A través de sus redes, Tefi Valenzuela mandó un mensaje que muchos creen que es indirecta para el chico reality.

¿Tefi Valenzuela manda indirecta a Mario Irivarren?

La relación amorosa de Mario Irivarren y Onelia Molina esté en la cuerda floja, luego de que el chico reality quisiera llamarle a su expareja Vania Bludau. En medio de todo ello, quien salió a compartir un tremendo mensaje en sus redes fue Tefy Valenzuela, ex de la 'calavera coqueta'.

"Y recuerda que gallina que come huevo, ni aunque le quemen el pico", compartió en sus redes sociales.

Para muchos esto fue una indirecta para Mario Irivarren que se encuentra pasando por una fuerte polémica tras la boda de Alejandra Baigorria. Ahora, salió a declarar en un video en sus redes sociales afirmando que no era una indirecta para el chico reality, sino un problema suyo.

"Para aclarar, mi historia anterior no es una indirecta para Mario, yo tengo mis propios problemas que solucionar. Mi novio hizo una estupidez y lo dejé en Los Ángeles, me vine para Miami", añadió.

Su reflexión

Después de ello, Tefi Valenzuela decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para todas las mujeres y hombres. Según la joven peruana, ella siempre ha tratado de ver el 'mejor potencial' en sus parejas y querer cambiarlos, pero esto sería un error.

"Lo que estoy haciendo a veces porque tengo un alma de rescatista, que confío y veo lo mejor de las personas. Cuando veo un equipo digo 'conmigo esta persona en esto lo voy a ser mejor, lo voy ayudar, voy a dar esto de mí'. No importa que tan buena seas, no importa que tan bien hagas las cosas porque las personas no te están haciendo algo a ti, ellos hacen las cosas, si no quieren cambiar, no lo van hacer", expresó en sus redes sociales.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Tefi Valenzuela tuvieron una relación amorosa hace varios años. Actualmente, cada uno ha realizado su vida por separado y la joven expresó que no está metida en los problemas de su ex. Además, el mensaje que dejó en sus redes sociales no fue para el chico reality, sino para su actual novio que habría cometido un error y se fue de Los Ángeles.