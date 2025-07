Magaly critica a Francisco de Piérola tras polémica con Javiera Arnillas: "Ha politizado el asunto"

Magaly Medina no pudo contenerse y emitió su opinión respecto al escándalo en el que se ha visto involucrado el periodista Francisco de Piérola y la actriz trans Javiera Arnillas. La conductora indicó que hubiese sido más sencillo si el comunicador hubiera aceptado los hechos desde un inicio.

Magaly critica a Pancho de Piérola

Después de que Francisco publicara un video en el que acusa a los 'caviares' de haberle tendido una trampa, Magaly indicó que el periodista ha intentado politizar el asunto, y eso no sería lo correcto. "Yo creo que tampoco hay que ser tan maliciosos y paranoicos con respecto a las cuestiones políticas", indicó.

Asimismo, señaló que lo que le pasó a Francisco le pudo haber pasado a cualquiera, ya que Javiera realmente se ve como una mujer. Magaly también hizo énfasis en que Francisco resaltó el hecho de que estaba ebrio, pero no pudo evitar burlarse de que le haya pasado eso justamente a él, siendo una persona ultraconservadora.

"Lo gracioso es que le haya pasado a él, que es una persona anti-LGBT, que ha demostrado ser bastante homofóbica. O sea, seguramente eso ha suscitado entre nuestro criollo público una sonrisa burlona e irónica, de justamente verlo a él en una conversación con una trans", dijo con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, Magaly hizo una reflexión dejando entrever que lo más lógico hubiese sido que Francisco aceptara los hechos desde un inicio. "Yo creo que a veces hay que asumir y pudo haber salido a decir: 'Me equivoqué y estaba ebrio, la vi como mujer, me gustó y me lo chapé, ¡y ya!'", aseguró.

Francisco de Piérola de pronuncia

En un extenso video publicado en sus redes sociales, Pancho de Piérola reconoció que él es el hombre de la polémica foto y que no puede negar lo evidente. No obstante, intentó justificar su comportamiento alegando que estaba bajo los efectos del alcohol y no recordaba a la persona con la que aparece.

"El de la foto soy yo. No tengo cómo negarlo. No sé quién es la persona con la que estoy conversando y, por lo que indican las fechas, esto ocurrió hace 18 meses, no hace tres", expresó en su descargo. "Para ser honesto, no recuerdo esa noche. Mi rostro demuestra claramente que estaba ebrio. Pero esta foto revela una intención desde el inicio: tenderme una trampa".

En su declaración, Francisco de Piérola también hizo alusión a lo que considera un intento por afectar su imagen y cuestionó duramente a Javiera Arnillas. Aseguró que, de haber conocido su identidad de género, no habría tenido ningún acercamiento con ella. Aclaró que su negativa no proviene de odio o rechazo, sino de un derecho a conocer la verdad.

Es así que, Magaly Medina dejó claro que Francisco de Piérola debió afrontar el tema con honestidad y evitar mezclarlo con tintes políticos. Para la conductora, aceptar el beso habría evitado mayores especulaciones y burlas sobre su vida privada.