Yaco Eskenazi revela que estuvo detenido en una comisaría: "Me asustaron horrible"

Yaco Eskenazi impactó a sus fans al revelar un episodio desconocido de su vida. En su nuevo podcast "Yaco y el Loco", que conduce junto a Christian Wagner, el esposo de Natalie Vértiz contó que llegó a ser detenido en una comisaría. ¿Qué pasó? Te contamos.

Yaco Eskenazi estuvo detenido en una comisaría

El exchico reality y conductor Yaco Eskenazi sorprendió a todos al confesar un episodio desconocido de su infancia. Durante el primer episodio de su nuevo podcast "Yaco y el Loco", que conduce junto al periodista Christian Wagner, el esposo de Natalie Vértiz contó entre risas que una vez fue detenido en una comisaría cuando era niño.

Todo empezó cuando Yaco comparó su niñez con la forma en la que hoy cría a sus hijos Liam y Leo, a quienes describe como muy obedientes. Luego, recordó cómo era él cuando era pequeño y no podía resistirse a las golosinas.

"Mis hijos para comer un chocolate piden permiso. Liam y Leo van y dicen: 'Mamá, ¿puedo comer un chocolate?' y 'No, ahorita no'", relató entre risas. "Yo qué miércoles iba a pedir permiso por un chocolate. Me iba y me tragaba todos los chocolates de mi abuelo, y él quería jalarme de los pelos", contó divertido.

Fue en ese momento cuando su compañero Christian Wagner decidió exponerlo frente a todos y revelar que fue detenido de joven. Entre carcajadas, el exchico reality confirmó que fue detenido de niño.

"Yaco no pedía permiso, pedía auxilio cada vez que lo atrapaban... cada que estabas en la comisaría", bromeó el exreportero. "La Orrantia en San Isidro, me llevaron ahí una vez de chiquito. Me asustaron horrible, tuve que llamar a mi papá y mi papá no quiso ir. 'Papá, ven a sacarme de la comisaría'. 'Sal solo, me agarran a mí'. 'Papá, ven'. 'Que vaya tu tía y te saque ella'", relató Yaco.

Aunque el exchico reality no contó el motivo exacto de su detención, el momento causó risas entre los oyentes. Yaco reconoció que vivió un susto tremendo en esa ocasión.

Sobre la fama de Natalie Vértiz

Además de las anécdotas divertidas, Yaco también habló de su esposa Natalie Vértiz, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como modelo e influencer. El exconductor aseguró sentirse orgulloso y feliz por el éxito de Natalie, dejando claro que no le afecta ser ahora quien la acompaña detrás de cámaras.

"Ahora a Natalie le toca ser la protagonista de la historia y a mí me toca acompañarla, y eso a mí particularmente como hombre no me quita nada, al contrario", expresó.

Yaco no dudó en elogiar la belleza y el talento de su esposa luego de su participación en la campaña de Victoria's Secret. El conductor resaltó lo orgulloso que se siente de los logros profesionales de Natalie.

"Cuando me preguntan: '¿Qué opinas de Natalie en Victoria's Secret?'. La más rica de todas, sin duda", dijo con orgullo y entre risas.

Con su podcast "Yaco y el Loco", el exchico reality muestra una nueva faceta más relajada y sincera, donde combina humor, anécdotas y reflexiones personales. A pesar de las recientes declaraciones de Tilsa Lozano sobre su antiguo romance, Yaco ha preferido mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en sus proyectos.

En conclusión, Yaco Eskenazi sorprendió al contar una anécdota poco conocida de su niñez, en la que recordó haber sido llevado a una comisaría. Su revelación, realizada en tono de humor durante su nuevo podcast, muestra una faceta más cercana y espontánea del conductor, quien también aprovechó el espacio para reflexionar sobre su vida familiar y su actual etapa profesional junto a Natalie Vértiz.