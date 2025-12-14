Alejandra Baigorria sorprendió al hablar de su vida privada con Said Palao: esto fue lo que reveló

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria volvió a captar la atención del público luego de revelar que brindó su apoyo a la hija de Christian Domínguez durante su ceremonia de graduación, gesto que generó múltiples reacciones en redes sociales.

Tras este episodio, la exchica reality fue abordada por las cámaras de televisión, donde no solo hizo un anuncio importante, sino que también compartió una confesión personal que desató risas.

Alejandra Baigorria y la revelación que hizo sobre Said Palao

Durante su participación en el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria respondió con naturalidad cuando fue consultada sobre la posibilidad de agrandar la familia junto a su esposo Said Palao. La influencer sorprendió al confirmar que ya se encuentra "practicando" para convertirse en madre en el corto plazo. "Practicando, obviamente. Eso desde hace rato, llevo cinco años practicando", comentó entre risas.

Asimismo, la empresaria reveló que ambos tienen deseos distintos respecto al sexo del bebé. "Él quiere que sea hombre y yo quiero que sea mujer. En ambas familias hay presión, pero este año ha sido de mucho trabajo y sigo igual. En enero me voy a dar unas vacaciones largas y, de repente, por ahí", señaló, dejando abierta la posibilidad de un embarazo próximo.

¿Alejandra Baigorria quiere niño o niña?

La empresaria también compartió cuál es su mayor anhelo en caso se convierta en madre. "Todos quieren que sea el Saidcito, pero yo quiero que sea la Alejandrita. ¿Si no, quién va a heredar mis carteras, mis zapatos y mis joyas?", expresó. No obstante, precisó que Said Palao prefiere que su hijo o hija tenga un nombre propio y que ambos ya vienen evaluando algunas opciones.

Alejandra Baigorria y Said Palao quieren convertirse en padres

En otro momento, la exchica reality recordó una reciente confesión que realizó durante una transmisión en Kick, junto a la tiktoker Moca, donde habló sobre la dinámica en su hogar. En dicha conversación, Alejandra Baigorria reveló que mantiene una relación cercana y flexible con el personal que trabaja en su casa, a quienes les da libertad para elegir su alimentación sin imponer un solo menú.

La empresaria explicó que en su vivienda se preparan distintos platillos según los gustos de cada integrante y destacó el vínculo especial que mantiene con su cocinera, quien la acompaña desde hace más de diez años.

"Ella hace su comida aparte porque le gusta el chicharrón y yo la dejo. En mi casa cada uno come algo distinto: Said come una cosa, yo otra, pero al final es igual para todos", afirmó la famosa influencer.

En resumen, Alejandra Baigorria reveló que viene "practicando" en los últimos años para convertirse en madre. Además, de quedar embarazada le gustaría que su primer bebé sea mujercita.