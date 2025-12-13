RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Falta poco para Navidad!

¿Feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre? Esto dice El Peruano

Cada vez falta menos para la Navidad y muchos son los peruanos que se preguntan si habrá un nuevo feriado largo. Conoce.

13/12/2025

Ante versiones sobre un posible descanso desde el lunes 22 y martes 23 de diciembre, muchos peruanos se han preguntado en las últimas semanas si habrá un nuevo feriado largo previo a la Navidad. En la siguiente nota, conoce lo que realmente establecen El Peruano y la normativa oficial sobre los días festivos y no laborables programados para este mes.

¿Feriado largo por Navidad?

Con la llegada de diciembre y la proximidad de las celebraciones navideñas, crece el interés por conocer si se ha dispuesto un feriado largo que permita a las familias viajar o planificar actividades con anticipación. De acuerdo con el calendario oficial, el miércoles 25 de diciembre es un feriado nacional en todo el país por la celebración de la Navidad, tal como lo establece la legislación peruana.

No obstante, ante la cercanía de esta fecha, surgió la duda sobre si el descanso podría adelantarse desde el lunes 22 o martes 23 de diciembre, generando así un feriado largo. Hasta el momento, El Peruano no ha publicado ninguna norma que declare feriado o día no laborable esas fechas, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad tanto en el sector público como en el privado.

Falta cada vez menos para la Navidad

¿Qué pasa con el viernes 26 de diciembre?

Lo que sí está confirmado es que el viernes 26 de diciembre ha sido declarado día no laborable para el sector público, medida que busca incentivar el turismo interno y dinamizar la economía. En este caso, las horas no trabajadas deberán ser compensadas posteriormente, según lo determine cada entidad pública.

Para el sector privado, la aplicación del día no laborable del viernes 26 queda sujeta a acuerdo entre empleador y trabajador. En caso no exista consenso, el empleador podrá decidir cómo se compensarán las horas.

El único feriado nacional es el miércoles 25, por Navidad, mientras que el viernes 26 será día no laborable únicamente para el sector público. Esto permitiría un descanso extendido solo para quienes puedan unir el feriado con el fin de semana, dependiendo de su régimen laboral.

De esta forma, no existe confirmación de un feriado largo adelantado, y las labores del lunes 22 y martes 23 de diciembre continuarán con normalidad en todo el país. No obstante, para el sector público sí está confirmado que el viernes 26 de diciembre será un día no laborable, cuyas horas no trabajadas deberán ser compensadas posteriormente.

