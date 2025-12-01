Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

El último mes del año llega con varios días de descanso, oportunidad que muchos peruanos esperan para organizar viajes, paseos con amigos o reunirse en familia. Conoce en la siguiente nota cuáles son los feriados y días no laborables de diciembre 2025.

Feriado largo en diciembre

Con el 2025 acercándose a su fin, muchos peruanos ya organizan sus actividades y posibles escapadas antes de despedir el año. A continuación, les damos a conocer los feriados y días no laborables definidos por el Gobierno para este último tramo.

El mes inicia con un feriado largo, este período de descanso comenzará el sábado 6 de diciembre y se prolongará hasta el martes 9 de diciembre. Esto se debe a los días festivos por la 'Inmaculada Concepción' y la 'Batalla de Ayacucho'.

Inmaculada Concepción

El lunes 8 de diciembre es feriado en el Perú porque se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa reconocida oficialmente por el Estado. Esta fecha honra una de las advocaciones más importantes de la Iglesia Católica y es considerada un día de descanso obligatorio a nivel nacional.

Mientras que el martes 9 de diciembre es feriado a nivel nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, uno de los enfrentamientos decisivos que aseguró la independencia del Perú. Esta fecha rinde homenaje a los héroes que participaron en esta gesta histórica y reafirma su importancia en la memoria de todos los peruanos.

Batalla de Ayacucho

Es fundamental recordar la diferencia entre un feriado y día no laborable, ya que impacta en el ámbito laboral. El primero es de descanso obligatorio y remunerado, mientras que el segundo es compensable y aplica principalmente al sector público.

Navidad y día no laborable

El 25 de diciembre es feriado nacional en el Perú debido a la celebración de la Navidad, una de las festividades más importantes del año. Este día permite a las familias reunirse, disfrutar de un tiempo de integración y compartir momentos significativos con sus seres queridos.

Para extender las celebraciones de la Navidad, el viernes 26 de diciembre ha sido decretado como día no laborable para todos los trabajadores del sector público. Esta medida, sin embargo, debe ser compensada posteriormente con horas de trabajo y no aplica de forma automática al sector privado.

En resumen, el mes de diciembre cierra el año con varios días clave de descanso, siendo feriados nacionales el 8, 9 y 25 de diciembre. Es importante recordar que el viernes 26 de diciembre se suma a esta lista como día no laborable solo para el sector público, brindando la oportunidad de tener un fin de semana largo.