Pamela López y el particular mensaje que compartió tras enterarse que Christian Cueva quiere casarse con Pamela Franco

En los últimos días, Christian Cueva sorprendió al público y a su pareja, Pamela Franco, al anunciar de manera inesperada que ambos contraerán matrimonio en el distrito de San Martín de Porres. La revelación tomó por sorpresa a la intérprete de 'La Clandestina', quien quedó visiblemente impactada ante la propuesta, que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Sin embargo, el anuncio de boda no fue lo único que llamó la atención. En medio de la noticia, Pamela López, madre de los hijos del artista, generó comentarios tras la difusión de un emotivo mensaje en Instagram, lo que despertó especulaciones entre los usuarios sobre una posible indirecta relacionada con el compromiso de su expareja.

¿Pamela López le mandó indirecta a Christian Cueva en redes sociales?

A través de la mencionada red social, un amigo cercano de Pamela López compartió una publicación dedicada a ella, con la intención de expresarle apoyo y cariño. El mensaje estuvo acompañado de una canción cuya letra resaltaba el amor incondicional y la compañía en momentos difíciles.

"Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé...", se escucha en el tema musical que acompañó la publicación.

En el texto, el amigo escribió: "Soy la amiga que siempre va a querer que te veas linda y jamás te veré con ojos de envidia". Pamela López no tardó en responder con un breve, pero afectuoso mensaje: "Te extraño, nos vemos pronto", junto a un emoji de corazón rojo.

¿Pamela López y su indirecta a Christian Cueva?

Pamela López: ¿Pamela Franco quiere casarse con Christian Cueva?

Por su parte, la cantante Pamela Franco ya había manifestado anteriormente su postura respecto al matrimonio. En una entrevista para el programa 'Habla Chino', la cantante confesó que siempre le ha gustado la idea de casarse, pero dejó en claro que no se trata de una decisión que deba forzarse.

"Yo siempre he querido casarme, pero siento que es un tema que no se le puede imponer a la pareja. Me gustaría que, si hay amor, el hombre lo sienta y dé el paso sin presiones", expresó la mediática artista.

En resumen, el anuncio de la boda entre el futbolista Christian Cueva y la artista Pamela Franco, no ha pasado desapercibido para su expareja Pamela López. La también empresaria habría lanzado indirecta en redes sociales que no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes están atentos a lo que sucede en la vida de sus artistas.