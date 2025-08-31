¡De tiro libre! Marcos López anoto su primer gol en el triunfo del Copenhague en la Superliga Danesa

Marcos López vivió una jornada histórica en Dinamarca tras convertirse en protagonista en la victoria de Copenhague FC frente a Randers por 5-1, correspondiente a la séptima fecha de la 3F Superliga 2025/26. El lateral peruano abrió la cuenta con un espectacular tiro libre que dejó sin opciones al arquero rival, consolidando su gran momento en el fútbol europeo.

Marcos López brilla y marca su primer gol en goleada 5-1 de Copenhague

Desde los primeros minutos, López se mostró determinante. A los 12', ejecutó un tiro libre desde el borde del área y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo del portero Izzo, dejando sin reacción al arquero rival. Su gol abrió la cuenta y fue el primer paso hacia la goleada visitante.

El Copenhague no tardó en ampliar la ventaja: Youssoufa Moukoko (21'), Mohamed Elyounoussi (40') y Mohamed Achouri (45') anotaron antes del descanso. En la segunda mitad, Florián Danho descontó para Randers (55'), pero el cierre definitivo llegó a los 90' con un tanto de Yoram Zague. López permaneció en la cancha hasta el minuto 83, cuando fue sustituido por Birger Meling, recibiendo la máxima calificación del partido con 8.1.

Con este resultado, Copenhague lidera la Superliga con 16 puntos, superando al Midtjylland (15) y al Aarhus (13). El gran momento del lateral peruano lo coloca como titular probable para el partido de la selección ante Uruguay, mientras el club danés se prepara para su participación en la Champions League.

Pfff, qué GOLAZO de TIRO LIBRE de MARCOS LÓPEZ. Y es su PRIMER GOL con camiseta de COPENHAGUE. Está en un gran nivel 🔝🇵🇪🇩🇰pic.twitter.com/YhGvwGvci9 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 31, 2025

Declaraciones de Marcos López tras su gol

El presente de Marcos López en el fútbol europeo atraviesa un punto de inflexión. El defensor peruano se convirtió en noticia tras firmar su primera anotación con el Copenhague, un club donde ya había destacado con asistencias, pero que ahora lo ve dar un paso más con un gol de gran factura.

"Me siento muy feliz de marcar mi primer gol con este equipo. Lo más importante es la victoria, pero el gol fue increíble. Entreno mucho y hoy se dio. Espero que en el futuro vengan más tiros libres. Soy lateral izquierdo, así que cada vez que puedo marcar me siento orgulloso", comentó.

Además, López subrayó el trabajo colectivo que mantiene al Copenhague como líder de la Superliga danesa. "Sabemos que somos un equipo de élite y debemos jugar cada partido con esa mentalidad. Marcamos rápido y controlamos el juego, ahora toca mantener ese nivel y seguir adelante", añadió.

Marcos López emocionado tras marcar su primer gol con el Copenhague pic.twitter.com/58HfkurAhR — VAMN (@VictorAlfr33625) September 1, 2025

En conclusión, el gran momento de Marcos López con Copenhague también alimenta las expectativas de la Selección Peruana, donde podría ser titular frente a Uruguay gracias a su sólida actuación en Dinamarca y su reciente clasificación a la Champions League.