Alianza Lima vs. U. de Chile en cuartos de Copa Sudamericana tras sanción de Conmebol a Independiente

Alianza Lima tendrá un rival inesperado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió descalificar a Independiente de Avellaneda tras los incidentes violentos ocurridos en su último encuentro frente al Club Universidad de Chile. Con esta resolución, el club chileno se convierte en el nuevo adversario del equipo peruano, que buscará avanzar en el torneo.

El fallo de la Conmebol

A través de sus redes sociales, la Conmebol anunció de manera oficial la descalificación de Independiente, luego de revisar los hechos que llevaron a la suspensión del partido entre el conjunto argentino y el chileno. En el comunicado, la Comisión Disciplinaria indicó:

"La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resuelve descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones".

La sanción incluye que Independiente deberá disputar sus próximos siete partidos de local a puerta cerrada en competencias organizadas por la Conmebol. Además, el club será multado con 250 mil dólares, monto que será descontado automáticamente de los ingresos que reciba por derechos de televisión o patrocinio.

El Club Universidad de Chile también recibió una multa de 120 mil dólares por incumplimiento del artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol, en concordancia con otros artículos del mismo cuerpo legal. Estas medidas buscan sancionar los actos violentos que alteraron la integridad del torneo y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias.

Fallo de Conmebol del partido entre U. de Chile vs. Independiente.

Pronunciamiento de la U de Chile

La U. de Chile, aunque reconoce la decisión deportiva que permite al equipo seguir en la Copa Sudamericana, expresó su descontento por la sanción que obliga a jugar siete partidos sin público en condición de local. Michael Clark, presidente del club, señaló que recurrirán a la apelación para revertir el castigo y proteger los derechos de sus hinchas.

"No podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales. Desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación", comentó Michael Clark tras el castigo de Conmebol contra la Universidad de Chile.

El directivo agregó que continuarán presionando para sancionar a quienes provocaron los incidentes y así evitar que se repitan situaciones similares.

Por esta razón continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas", cerró el presidente de la Universidad de Chile.

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

En conclusión, con la descalificación de Independiente, Alianza Lima enfrentará al Club Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo peruano buscará aprovechar esta oportunidad y avanzar en el torneo continental cuando se crucen el próximo jueves 18 de septiembre en el estadio Matute en Lima..