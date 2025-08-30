'Prima' de Josimar reta al salsero tras negarla: "Mandé pruebas, ya veremos cuando el niño nazca"

La novela de Josimar no tiene fin. Verónica González, la supuesta 'prima' del salsero, confirmó en "La Noche Habla" que está embarazada y que el padre sería él. Luego de que el cantante negara todo y anunciara una posible demanda por difamación, ella dice tener pruebas y hasta habla de un 'Josimarcito'.

'Prima' de Josimar confirma embarazo y lo reta

Verónica González, la supuesta 'prima' de Josimar, reapareció en el programa "La Noche Habla". La joven venezolana confirmó lo que tanto se venía especulando: estaría esperando un hijo del salsero. Su revelación llega justo después de que Josimar negara todo y asegurara que "nunca la tocó". Sin embargo, ella afirma que mostró pruebas y advirtió que el cantante "sabe en su conciencia todo".

En plena entrevista, el reportero fue directo al grano: "¿Es cierto que estás embarazada?". Ella, sin rodeos, respondió: "Sí, es cierto. Con esas no se juegan".

Incluso recordó un detalle que enciende más la polémica, ambos habrían hablado sobre tener un bebé en el pasado. La joven también aseguró que ya se sometió a todos los exámenes médicos.

"(¿Te acuerdas que tú dijiste que él te dijo que iban a tener un 'Josimarcito'? Algo así habías contado) Sí, sí, sí. Yo ahorita estoy bien. Yo fui a hacerme mi ecografía, me hice la prueba y todo, todo, todo está bien. La verdad que todo va muy bien", confirmó, dejando entrever que esa idea habría sido conversada con el salsero.

Josimar niega todo. Lejos de aceptar la noticia, Josimar lanzó un comunicado en el que niega rotundamente la versión de Verónica. El cantante aseguró que está siendo víctima de difamación y advirtió que tomará acciones legales.

"JAMÁS, NUNCA toqué a la señora o tuve intimidad", escribió. "Lo que ella está haciendo se llama difamación agravada y eso tiene pena de cárcel", añadió.

Pese a la advertencia del salsero, Verónica no se quedó callada y respondió con fuerza. Según ella, tiene cómo demostrar lo que dice.

"Nunca te ha tocado", dijo el reportero, haciendo referencia al comunicado del salsero. "Ya yo mandé las pruebas de la foto en el hotel. Dijo que era su prima, luego que era la mujer de su primo, que no tenía nada conmigo, que no tuvimos nada. Todo es mentira. Él y su conciencia nada más", aseguró la 'prima'. Además, retó al cantante: "Ya veremos cuando el niño nazca y todo lo que le ha hecho a su madre. Ya está".

El contexto y el futuro del bebé de Verónica

Este nuevo capítulo estalla justo cuando Josimar había reaparecido públicamente al lado de María Fe Saldaña, la madre de su hija. Ambos se mostraron felices en un estadio, como si nada hubiera pasado, y hasta compartieron momentos juntos en redes sociales.

Sin embargo, la confirmación del embarazo por parte de Verónica pone en duda esa aparente reconciliación y podría abrir una nueva tormenta en la vida del salsero.

En paralelo, en "Magaly TV La Firme" también se le preguntó por el tema de pensión y reconocimiento legal. La venezolana está convencida de que el salsero se comunicará con ella y la historia no deja de sumar capítulos.

"(Quizás sea un poco complicado de acá a futuro que firme al bebé, que te pase una pensión) Realmente eso no importa. Sí, se lo he dejado claro", respondió Verónica, asegurando que por ahora espera que sea Josimar quien la busque: "(¿Hablaste con él de cómo harían con ese tema?) No, estoy esperando que me escriba... (Tú sabes que lo va a hacer) Obviamente, obvio".

Em conclusión, mientras Josimar insiste en que nunca tuvo nada con la joven venezolana, ella reafirma que espera un hijo suyo y que tiene pruebas para demostrarlo. La tensión crece y todo parece indicar que la historia recién comienza.