Un trágico hecho sacudió al fútbol chileno este domingo, cuando un hincha de Colo Colo murió tras caer del techo del Estadio Monumental mientras se disputaba el clásico nacional contra Universidad de Chile. Según los primeros reportes, el fanático intentó cambiarse de tribuna de manera irregular y sufrió múltiples fracturas que resultaron fatales.

Tragedia en el superclásico chileno entre Colo Colo vs. U. De Chile

De acuerdo con medios locales, la víctima, un hombre de 39 años, intentaba cambiar de tribuna de manera irregular cuando sufrió la caída que le provocó múltiples fracturas. Inmediatamente fue trasladado de urgencia al Hospital de La Florida, donde lamentablemente falleció.

La Fiscalía Oriente y personal policial llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente. El trágico hecho ocurrió mientras el partido del superclásico con la U. de Chile se desarrollaba con normalidad, y generó un profundo impacto entre los asistentes y la prensa deportiva.

Este suceso se suma a una serie de lamentables incidentes que han marcado la temporada del club. En lo que va del año, Colo Colo ha registrado la muerte de cuatro hinchas.

A inicios de abril, dos aficionados perdieron la vida en los exteriores del estadio durante un confuso episodio antes de un partido por la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil. Apenas un día antes de celebrar su centenario, el club reportó el fallecimiento de 'María Colo Colo', una seguidora icónica de 90 años, lo que llevó a suspender los festejos planeados por la institución.

El enorme recibimiento de la hinchada para Colo-Colo, contrasta con el fallecimiento de un hincha. El Plan Estadio seguro es el gran responsable de la falta de seguridad.

Arturo Vidal expresó su dolor por la pérdida

El volante Arturo Vidal, referente del club albo y uno de los jugadores más queridos por la hinchada, no fue ajeno al dolor que generó el fallecimiento del barrista. A través de sus redes sociales, el futbolista manifestó su pesar y pidió respeto por el momento que atraviesa la familia del hincha.

"Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con profunda tristeza quiero enviar mis condolencias a la familia, amigos y seres queridos del hincha que perdió la vida hoy durante el superclásico. Me duele profundamente que sigamos lamentando pérdidas en los estadios. Mucha fuerza en este momento tan duro", señaló el "King", visiblemente afectado por la noticia.

Pese a que Colo Colo consiguió una victoria por la mínima diferencia sobre la Universidad de Chile, el ambiente en el Monumental quedó marcado por la tragedia. Los jugadores y el club lamentaron lo ocurrido, priorizando el acompañamiento a los familiares del aficionado fallecido.

En conclusión, la muerte del hincha colocolino durante el clásico chileno abre nuevamente la discusión sobre la seguridad en los estadios y los controles que deben implementarse para evitar hechos similares. Más allá del resultado deportivo, la jornada quedó teñida por la tristeza, recordando que el fútbol, antes que espectáculo, debe garantizar la integridad de quienes asisten a vivirlo.