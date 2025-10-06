Christian Cueva revive emotivo abrazo con Ricardo Gareca y le dedica mensaje: "Simplemente gracias"

Christian Cueva compartió una imagen que revive uno de los momentos más emblemáticos de su vínculo con el exdirector técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. La publicación recordó la etapa en la que Perú volvió a ser protagonista en torneos continentales y en el Mundial de Rusia 2018 y las Eliminatorias a Qatar 2022, consolidando al 'Aladino' como una de las figuras destacadas del equipo.

Christian Cueva recuerda emotivo momento con Ricardo Gareca

A través de su cuenta de Instagram, Cueva publicó una fotografía tomada en noviembre de 2021 en el estadio de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. La postal capturó el abrazo entre el futbolista y Gareca tras un histórico triunfo de Perú en territorio venezolano, una victoria que no se conseguía desde las clasificatorias de 1998.

En ese partido, Cueva anotó el gol de la victoria mediante un tiro libre desde el borde del área, desatando la euforia de todo el equipo. Tras el tanto, 'Aladino' corrió hacia la zona técnica para abrazar al entrenador, un gesto que quedó inmortalizado en la imagen compartida por el jugador de Emelec.

La publicación estuvo acompañada de la canción "Viejo" de Piero, un tema que suele emplearse en dedicatorias entre padres e hijos. Junto a la fotografía, Cueva escribió:

"Simplemente gracias", agregando emojis de gratitud, un balón de fútbol y un rostro con lágrimas, reflejando la emotividad del momento.

Christian Cueva recuerda momento en la selección peruana con Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca destaca la importancia de Cueva

En una reciente entrevista con Pase Filtrado, Gareca destacó la importancia de su relación con Christian Cueva durante su tiempo en la selección. "Es un jugador que necesitaba que uno esté cerca. Es un beneficio no solo para él, sino para el equipo, para el país y para todos. La carrera es tan corta y cuando te quieres acordar se perdió todo", afirmó.

El exentrenador también cuestionó a dirigentes y líderes de opinión que pedían la exclusión del mediocampista, defendiendo la toma de decisiones basada en el acompañamiento técnico y en la confianza en el talento del jugador.

"Las decisiones son a través de un camino, iniciativa que conduce a un buen puerto, a un destino. Hay que ver a quien se le hace caso", indicó.

Gareca no dudó en calificar a Cueva como "uno de los mejores que existen", resaltando que su desempeño requería el respaldo constante del cuerpo técnico.

"Dejarlo de lado es desaprovechar un talento que no abunda. Por eso hablo de que este trabajo abarca muchas cosas que lo relativizan o creen hacerlo demasiado fácil", concluyó el exdirector técnico, destacando la importancia de cuidar y potenciar a jugadores como Cueva.

En conclusión, el emotivo homenaje de Christian Cueva a Ricardo Gareca refleja no solo la gratitud personal, sino también el impacto que el 'Tigre' tuvo en el resurgimiento de la selección peruana. El histórico gol en Caracas y el vínculo estrecho entre jugador y entrenador se mantienen como símbolos de una etapa dorada del fútbol nacional, recordada con cariño por los aficionados.