RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡INESPERADO!

¡En un partidazo! PSG de visita derrotó 2-1 al Barcelona por la la fase de grupos de la Champions League

El equipo francés se impuso en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025-26, con goles de Mayulu y Gonçalo Ramos.

Barcelona cae 1-2 ante PSG en Montjuic por la UEFA Champions League 2025-26.
Barcelona cae 1-2 ante PSG en Montjuic por la UEFA Champions League 2025-26. (Composición: La Karibeña)
01/10/2025

El París Saint-Germain se impuso por 2-1 al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic, en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. El vigente campeón de Europa demostró su carácter y logró sumar tres puntos clave en territorio catalán, mientras que el conjunto de Hansi Flick sufrió su primera derrota en la competición.

Desarrollo del encuentro: goles y momentos clave

El partido comenzó con intensidad por parte de Barcelona, y a los 19 minutos Lamine Yamal recuperó un balón en el centro del campo y comenzó una triangulación rápida con Pedri y Rashford. Ferrán Torres culminó la jugada con un remate que abrió el marcador para los locales, poniendo el 1-0 a favor del conjunto catalán.

Sin embargo, el PSG reaccionó con velocidad y, al minuto 38, Nuno Mendes superó a sus marcas y asistió a Mayulu. Cubarsí no logró interceptar el pase y el joven mediapunta parisino, acompañado en el ataque por Mbaye y Barcola, igualó el encuentro con un disparo preciso a la portería de Szczesny.

En la segunda mitad, el ritmo del partido favoreció al equipo francés, que dominó la recuperación tras pérdida y presionó constantemente a Cubarsí y Eric García, encargado de la central en lugar de Araujo. Barcelona tuvo algunas oportunidades aisladas, incluyendo un remate de Dani Olmo que Hakimi salvó sobre la línea de gol. También sobrevivieron a un tiro al palo de Kang In Lee, ingresado en el segundo tiempo.

El desenlace llegó en el minuto 90, cuando Hakimi, tras una gran actuación, asistió a Gonçalo Ramos en un contragolpe letal, permitiendo al PSG marcar el 2-1 definitivo y llevarse los tres puntos de Montjuic. La victoria confirma la capacidad del equipo francés de imponerse incluso fuera de casa frente a rivales de alto nivel.
 

¡En racha goleadora! Gianluca Lapadula volvió a marcar con Spezia ante Reggiana por la Serie B de Italia
Lee también

¡En racha goleadora! Gianluca Lapadula volvió a marcar con Spezia ante Reggiana por la Serie B de Italia

Próximos retos para Barcelona en la Champions

Tras esta derrota, el Barcelona buscará recuperarse en su siguiente encuentro frente al Olympiacos, el martes 21 de octubre en el Camp Nou. El equipo griego llega en gran momento, liderando la liga de su país, por lo que se anticipa un duelo exigente para los blaugranas. El calendario restante del Barcelona en la fase de grupos incluye:

  • Barcelona vs Olympiacos FC - 21 de octubre de 2025
  • Club Brugge KV vs FC Barcelona - 5 de noviembre de 2025
  • Chelsea vs FC Barcelona - 25 de noviembre de 2025
  • FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - 9 de diciembre de 2025
  • SK Slavia Praha vs FC Barcelona - 21 de enero de 2026

En conlusión, el equipo de Hansi Flick deberá reagruparse rápidamente y buscar puntos claves para mantener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final, mientras PSG reafirma su dominio como campeón vigente y amenaza con consolidar su liderazgo en el grupo.

Joao Grimaldo sigue brillando en Letonia y anotó gol para mantener al Riga FC como líder de la Virsl&#299;ga
Lee también

Joao Grimaldo sigue brillando en Letonia y anotó gol para mantener al Riga FC como líder de la Virsl&#299;ga

Temas relacionados Barcelona Champions League Deportes Lamine Yamal Ousmane Dembélé PSG

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

últimas noticias
Karibeña