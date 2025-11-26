Milett Figueroa volvió al Perú y habló sobre la crisis familiar de Marcelo Tinelli: "Lo están arreglando en la interna"

La llegada de Milett Figueroa al Perú sorprendió a sus seguidores, pues viajó en medio de la crisis familiar que enfrenta Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte contra su hija Juanita. Aun así, la influencer regresó a Lima y anunció que pronto explicará los motivos de su visita.

Milett explica su regreso al país y evita pronunciarse sobre la familia Tinelli

En 'Amor y Fuego' se difundieron imágenes del arribo de Milett al aeropuerto Jorge Chávez. Al ser abordada por la prensa, la actriz habló brevemente sobre el difícil momento que atraviesa Tinelli. Desde el primer instante dejó claro que prefiere mantenerse al margen de los conflictos internos del conductor argentino.

"Bien, la verdad que está mucho mejor, de hecho es un tema que trato no opinar mucho porque respeto mucho la situación y preferiría no tocarlo mucho", comentó Milett, mostrando cautela y evidente preocupación por la privacidad de su pareja.

El reportero también le preguntó por el presunto distanciamiento entre Tinelli y su hija Juanita, una situación que en Argentina generó rumores y especulaciones. La modelo evitó alimentar la controversia y respondió con firmeza, aunque sin mayores detalles:

"No, todo está arreglándose en familia, pero todo muy bien".

La artista peruana también negó la supuesta cancelación del reality 'Los Tinelli', información que la prensa argentina difundió hace unos días.

"Ya se acabaron las grabaciones, ya grabamos muy bien. Se canceló solo una grabación, pero de ahí todo salió muy bien", precisó.

Además, reveló que continúa con sus proyectos en el extranjero. "Ahorita estoy leyendo unas obras porque voy a hacer teatro allá, para que allá me vayan conociendo como actriz", explicó, dejando en claro que mantiene su agenda activa y enfocada en su crecimiento profesional.

Tinelli detiene sus proyectos por crisis familiar

Mientras Milett intenta manejar con cautela la situación, Marcelo Tinelli sorprendió días atrás con un comunicado en el que informó la suspensión temporal de todas sus actividades profesionales. El conductor argentino anunció que pausará por completo el canal de streaming 'Estamos de paso', decisión motivada por los eventos recientes que afectaron a su familia.

En un mensaje extenso dirigido a sus seguidores, Tinelli explicó que se encuentra en un momento de introspección y prioridad absoluta hacia su entorno íntimo.

"Como muchos saben, hay momentos en los que la vida pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", dijo.

El regreso de Milett Figueroa coincide con uno de los momentos más tensos para la familia Tinelli, pero la actriz prefiere centrarse en su trabajo y evitar involucrarse en polémicas externas. Mientras ella prepara nuevas oportunidades teatrales, Marcelo Tinelli opta por una pausa necesaria para afrontar su situación familiar.