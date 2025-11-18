¡Siempre con él! Milett Figueroa cuenta cómo está Tinelli tras crisis familiar: "Lo desestabilizó mucho"

La tensión que vive la familia de Marcelo Tinelli continúa dando que hablar, y esta vez fue Milett Figueroa quien decidió salir al frente para aclarar cómo se encuentra realmente el conductor argentino en medio del escándalo. La modelo peruana habló para LAM y sorprendió con mensajes de apoyo total hacia su pareja.

Milett Figueroa revela cómo está Marcelo Tinelli

Milett Figueroa rompió su silencio y habló fuerte y claro sobre el momento tan complicado que viene viviendo Marcelo Tinelli tras el escándalo que golpeó a su familia. La modelo peruana apareció en "LAM" y sorprendió con declaraciones llenas de apoyo hacia el conductor argentino, dejando ver que está más unida a él que nunca.

Milett dejó en claro que Tinelli está haciendo grandes esfuerzos por mantenerse tranquilo en medio de todo. La modelo explicó que esta crisis afectó directamente al presentador, sobre todo por el tema familiar. Las tensiones crecieron luego de conocerse que su hija Juanita recibió amenazas, una situación que remeció por completo al entorno del conductor. Para Milett, este fue el golpe emocional más fuerte.

"Él está un poco mejor... Esto lo desestabilizó mucho. El tema familiar fue lo que más lo movió. Siento que es una persona que se ocupa muy bien, tiene una valentía enorme para afrontar todo esto solo", dijo Milett. "Obviamente esto lo desestabilizó, porque si le tocan a una de sus hijas, él mata", añadió la peruana.

A pesar de lo delicado del momento, Milett envió un mensaje de tranquilidad sobre la relación de Tinelli con sus hijas. La modelo también destacó que Marcelo no está solo. Según Milett, a nivel anímico Tinelli ya está levantando cabeza.

"Él está súper bien con sus hijas. Está en comunicación también con Juanita, así que todo está muy bien", afirmó. "Lo bueno es que está rodeado de gente que lo ama sinceramente. Yo con eso me quedo tranquila. Estoy con él en las buenas y en las malas, siempre", dijo, confirmando su apoyo incondicional. "Todo se va a acomodar. Él está mejor anímicamente", aseguró.

Tinelli reaparece y anuncia pausa en su programa de streaming

Mientras tanto, Marcelo Tinelli reapareció en redes sociales con un mensaje que dejó ver toda su sensibilidad. El conductor quiso hablar desde el corazón y explicar por qué decidió bajar el ritmo.

"Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", señaló.

Anunció que su programa de streaming "Estamos de paso" quedará en pausa indefinidamente para priorizar su vida. Además, contó que el equipo de Carnaval Stream apoyó totalmente su decisión.

"Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora... Volverá el año próximo con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece", aseguró.

Marcelo Tinelli anuncia pausa indefinida de su programa de streaming. (Instagram)

Finalmente, Tinelli escribió un mensaje lleno de esperanza. Sus palabras buscaron transmitir calma a quienes siguen su trabajo desde hace años.

"Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro", se lee.

En conclusión, Milett Figueroa dejó claro que Marcelo Tinelli no está solo en esta crisis y que, pese al golpe emocional que significó el escándalo familiar, el conductor argentino sigue encontrando fuerzas para seguir adelante. Su decisión de pausar su programa demuestra que, por ahora, su prioridad absoluta es su familia y su bienestar personal.