¡Ya es oficial! Hugo García confirma su relación con Isabella Ladera y se llaman "novios": "Estamos felices"

Hugo García e Isabella Ladera confirman que son novios

El ex chico reality Hugo García y la influencer venezolana Isabella Ladera confirmaron lo que muchos sospechaban: sí son novios. Después de varios meses de rumores y apariciones públicas juntos, la pareja decidió hablar abiertamente sobre su relación y asegurar que viven una etapa llena de amor, tranquilidad y felicidad.

Durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego", el modelo peruano fue sorprendido por un reportero al salir del gimnasio. Cuando le preguntaron directamente si mantenía una relación con Isabella, Hugo no quiso entrar en muchos detalles, pero dejó clara su emoción.

"Yo solo puedo decir que estoy muy feliz, nada más. (Hemos visto una historia donde ella dice amor) Espero que sea para mí jajaja Estoy feliz, no voy a hablar nada de mi vida privada, en verdad quiero mantener en privado esto. Estoy en una linda etapa, estoy feliz, tranquilo", dijo con una sonrisa, intentando esquivar el tema.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista, Hugo decidió hacer algo inesperado: llamó en vivo a Isabella Ladera para que ella misma respondiera. La venezolana contestó entre risas y confirmó lo que ya se comentaba en redes.

"Lo que se ve no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos, estamos en paz, esperando que la vivan por lo que mostramos y no por lo que dicen por ahí", expresó Isabella, dejando en claro que su romance va viento en popa y destacó de Hugo: "Me pegó su valentía. (¿Te sientes bastante protegida y alegre con él?) ¡Sí!".

Hugo, emocionado por la llamada, también aprovechó para remarcar su felicidad. Incluso la llamó "amor". Con sus palabras, ambos confirmaron que su relación es oficial, poniendo fin a semanas de especulaciones.

"(¿Huguito, podemos ya hablar de una oficialización?) Ya, escúchame, ya amor, digo... (Todo el Perú lo ha escuchado)", dijo Hugo riendo nervioso.

Durante la misma entrevista, Hugo también contó que sus familias se llevan muy bien. El actor resaltó que la relación con Isabella atraviesa una etapa estable y llena de complicidad.

"Mi mamá se lleva mejor con ella que conmigo, y yo me llevo mejor con su mamá que ella", comentó Hugo. "Ay amor", soltó Isabella. "Todo bien, súper tranquilos y estamos felices como nos ves. Estamos felices y eso es lo que importa, nada más. Mira cómo está sonriendo. ¡Qué hermosa!", afirmó entre risas, dejando ver que todo marcha de maravilla entre ambos.

Amor que se demuestra en redes

Lejos de ocultar su romance, la pareja también ha compartido románticos mensajes en redes sociales. Isabella abrió una caja de preguntas en Instagram y recibió un mensaje inesperado de su propio novio.

"¿Tienes novio? ¿Te puedo besar? Pd: te extraño", le habría escrito Hugo. La respuesta de ella fue inmediata y muy tierna: "Sí, sí y sí, te extraño con mi alma". Pero eso no fue todo. El exchico reality también comentó una foto de Isabella diciendo: "Mi novia es increíble. Ya quiero conocer Los Roques". A lo que ella respondió: "Vamos a ir, ya verás. Increíble tú".

En conclusión, Hugo García e Isabella Ladera oficializan su relación ante cámaras y seguidores, demostrando que el amor puede nacer cuando menos se espera. Ambos viven un momento pleno, lejos de los escándalos y enfocados en disfrutar su historia con calma y cariño.