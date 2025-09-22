Hugo García hizo que Isabella Ladera coma pan con chicharrón en Miami: "Peruazolana"

Isabella Ladera y Hugo García se habían mostrado más inseparables que nunca en los últimos días, en medio del difícil momento que atraviesa la influencer debido a la filtración de un video íntimo. Este fin de semana, el venezolano la sorprendió haciéndola probar el pan con chicharrón, plato ganador del Mundial de Desayunos.

¿Hugo quiere 'peruanizar' a Isabella?

El exintegrante de Esto es Guerra publicó varias historias donde aparece junto a Isabella, paseando por las calles de Miami y comprando bebidas, para luego dirigirse hacia un yate y disfrutar con sus amigos. "Peruazolana", le dijo a Isabella en el auto.

Sin embargo, el momento más sorprendente fue cuando Hugo apareció en cámaras portando una tabla llena de panes con chicharrón. Recordemos que este plato ganó el premio a mejor desayuno del mundo en el torneo realizado por Ibai.

"Permiso, permiso, viene el campeón mundial", dijo Hugo muy emocionado, mientras repartía el pan con chicharrón entre todos los asistentes a la reunión en el yate.

La acción generó risas y un pequeño debate en la embarcación, ya que muchos de los presentes eran venezolanos y el pan con chicharrón venció a la arepa reina pepiada en la final del Mundial de Desayunos, lo cual despertó gran atención entre ambos países.

Hugo García e Isabella Ladera en Miami pic.twitter.com/HY344z4VeB — Luis Vasquez (@lumivacu) September 22, 2025

Cabe resaltar que Hugo también asistió a un conocido festival de salsa en Miami, organizado por Sergio George, que contó con la participación de varios artistas de salsa y cumbia de toda Latinoamérica, incluyendo a una famosa agrupación femenina de cumbia peruana.

Isabella demanda a Beéle

Isabella Ladera finalmente ha decidido tomar acciones legales contra Beéle tras la filtración de un video privado en el que aparecen ambos. El equipo legal de la influencer oficializó la demanda contra el cantante colombiano, indicando que la publicación y difusión del material audiovisual constituye un delito grave.

Hace unas horas, Isabella utilizó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado que inicialmente compartió The Hachar Law Group, su equipo legal. En el mismo, se precisa que la influencer ha presentado una demanda civil en el condado de Miami contra el cantante colombiano.

Asimismo, se relata que la demanda busca "responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado". Isabella también se mostró sumamente indignada por la publicación del material íntimo, indicando que ha dañado enormemente su honor y reputación.

"Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices ", agregó la influencer.

Es así que, la escena no solo mostró el lado más divertido y cariñoso de Hugo García con Isabella Ladera, sino que también reforzó la conexión cultural entre Perú y Venezuela, gracias a la curiosa competencia entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada.